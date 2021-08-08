الأحد 08 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

عدد سكان العالم يبلغ 7 مليارات و880 مليون نسمة.. ويتجاوز 8 مليارات فى 2023

كوكب الأرض
كوكب الأرض

 كشف موقع (وورلد ميترز) العالمي للاحصاءات أنه يعتقد أن عدد سكان العالم سيتجاوز 8 مليارات نسمة في عام 2023.


وبلغ عدد سكان العالم - حتى اليوم - أكثر من 7 مليارات و880 مليون نسمة ومستمر في الزيادة، فيما بلغ المواليد - منذ بداية العام حتى الآن - أكثر من 84 مليون طفل، والوفيات أكثر من 35 مليون وفاة.


وأشار الموقع إلى أنه من المتوقع أن يتجاوز عدد سكان العالم 9 مليارت نسمة في عام 2037 و10 مليارات في 2055.
وكان عدد سكان العالم قد تجاوز عتبة السبعة مليارات نسمة في 31 أكتوبر 2011.


ولفت الموقع إلى أن عدد سكان العالم كان قد تضاعف خلال 40 عاما من 3 مليارات عام 1959 إلى 6 مليارات عام 1999.


وأوضح الموقع أن معدل زيادة السكان على مستوى العالم تراجع في الوقت الحالي، كما أنه مستمر في التراجع؛ حيث أنه سيصل إلى 0.5 % في عام 2050 و 0.03 في عام 2100، موضحا أنه كان قد وصل إلى قمة معدل الزيادة في ستينيات القرن الماضي بمعدل 2.09 %.

 

و على صعيد آخر ، تجري حاليا أكبر حملة تطعيم في التاريخ. وتم إعطاء أكثر من 4.41 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في 180 دولة، وفقا للبيانات التي جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء.

 

وكان أحدث معدل يقارب 6.42 مليون جرعة في اليوم وفي الولايات المتحدة، تم إعطاء 351 مليون جرعة حتى الآن. وفي الأسبوع الماضي، تم إعطاء ما معدله 712 ألفا و 389 جرعة في اليوم.
 

وتم إعطاء أكثر من  4.41  مليار جرعة على مستوى العالم، بما يكفي لتحصين 7.28 % من سكان العالم بشكل كامل.

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وائل لطفي

ثالوث الأعداء

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