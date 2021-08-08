الولايات المتحدة تدين هجمات حزب الله على إسرائيل

أدانت الولايات المتحدة، الهجمات الصاروخية التي شنها حزب الله اللبناني على إسرائيل، وحثت الحكومة اللبنانية على تسهيل الوصول الكامل لقوات الأمم المتحدة لحفظ السلام (اليونيفيل)، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1701.



وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس - في بيان نشر على الموقع الرسمي للوزارة - "تدين الولايات المتحدة بأشد العبارات، هجمات حزب الله الصاروخية على إسرائيل، معتبرا أن "هذا العنف يعرّض الإسرائيليين واللبنانيين، كليهما للخطر، ويهدّد استقرار لبنان وسيادته".



وأكد أن الولايات المتحدة تواصل اتصالاتها مع المسؤولين الإسرائيليين واللبنانيين، وكذلك مع القوات المسلحة اللبنانية.



وطالب المتحدث الأمريكي، الحكومة اللبنانية إلى منع تكرار مثل هذه الهجمات وإحكام سيطرتها على المنطقة، وقال "نشجّع بقوة كل الجهود المبذولة للحفاظ على الهدوء".

وعلى صعيد آخر، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على 5 من قادة الجماعات الإرهابية في قارة أفريقيا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن ملتزمة بعرقلة تمويل (داعش) في موزمبيق و(جبهة النصرة) و(حركة الشباب) مما يحد من قدرات الجماعات الإرهابية على شن مزيد من الهجمات ضد المدنيين ولدعم شركائنا في جهود وقف تمويل الإرهاب.

وأضاف أن مواجهة التهديد الإرهابي عبر القارة تتطلب العمل عن كثب مع شركائنا لتقويض قدرة وعمليات هذه الجماعات الإرهابية، ومحاربة سيطرتها ونفوذها في غرب وشرق وجنوب إفريقيا.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس- في تغريدة عبر تويتر- إن بلاده اتخذت إجراءات اليوم ضد القادة الإرهابيين في إفريقيا الذين يقوضون السلام والأمن في القارة.

وأضاف: "سنواصل العمل مع شركائنا لإضعاف قدرة هذه الجماعات الإرهابية ومكافحة سيطرتها ونفوذها".