سى إن إن عن نقل مركب خوفو إلى المتحف الكبير: موكب مهيب

أشادت شبكة "سي ان ان" CNN الأمريكية بموكب نقل مركب الملك خوفو الأول من منطقة آثار الهرم إلى المتحف المصري الكبير خلال الساعات الأولى من فجر السبت، واصفة الموكب ب "المهيب".

وقالت الشبكة في تقرير على موقعها الإلكتروني، أن مركب خوفو وصل إلى موقعه الجديد في المتحف المصري الكبير بعد عملية نقل استغرقت 48 ساعة من موقع عرضه بمنطقة آثار الهرم، مشيرة إلى أن عملية النقل كانت دقيقة للغاية للحفاظ على المركب نظرا لأهميته الأثرية.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن المُشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير، عاطف مفتاح، قوله أن عملية نقل مركب خوفو الأول تعد "واحدة من أهم المشروعات الهندسية الأثرية المعقدة والفريدة" ، مؤكدًا أن عملية نقل المركب "تمت بدقة شديدة مع ضمان كافة سبل الحماية للمركب.

ولفتت إلى أن وزارة السياحة والآثار أوضحت أن مشروع نقل مركب خوفو الأول يهدف إلى "الحفاظ على أكبر وأقدم وأهم أثر عضوي مصنوع من الخشب في التاريخ الإنساني، وهو مركب خوفو الأول الذي يبلغ عمره أكثر من 4600 عاماً"، مم أجل عرضه بالمتحف المصري الكبير "بطريقة لائقة تتناسب مع أهميته".

وثمنت الشبكة استخدام عربة ذكية آلية التحكم عن بعد، تم استقدامها خصيصاً من الخارج لنقل المركب في موقعه الجديد في مبني متحف مراكب خوفو بالمتحف المصري الكبير، لافتة إلى أن العربة الذكية أثبتت قدرتها على تنفيذ المهمة بنجاح أثناء تجارب المحاكاة العديدة التي قامت خلالها بالرحلة ذاتها محملة بأوزان وأبعاد المركب.

ونوهت إلى أن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري، أكد أن عملية نقل مركب خوفو جاءت بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية وفقاً لقانون حماية الآثار، للحفاظ على المركب، مشيرا إلى أنه ظل على مدار عقود يشوه المنظر الجمالي للهرم الأكبر الذي كان معروضًا عند الضلع الجنوبي له في متحف يحمل اسمه.

وأضاف الوزير أن وسائل العرض والحفاظ على المركب لم تواكب أساليب وطرق العرض الحديثة والمتطورة، لذا كان لابد من نقله للحفاظ عليه للأجيال القادمة.

وفي ختام تقريرها، نوهت الشبكة إلى أن المتحف المصري الكبير سينظم خلال الأيام القليلة المقبلة مؤتمراً لوسائل الإعلام للكشف عن تفاصيل نقل مركب خوفو الأولى من مكان عرضها بمنطقة آثار الهرم إلى المتحف المصري الكبير.