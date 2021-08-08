إيطاليا.. انتخاب جوزيبى كونتى زعيما لحركة «خمس نجوم»

بدأ رئيس الوزراء الإيطالي السابق جوزيبي كونتي ممارسة مهامه رسميًا رئيسًا جديدًا لحركة "خمس نجوم" التي تشكل الأكثرية في البرلمان.

وفي تصريح لصحيفة "إيل فاتو كوتيديانو"، تعهد كونتي بمواصلة دعم ماريو دراغي الذي تولى رئاسة الحكومة في فبراير الماضي، التي تسعى لإخراج البلاد من أزمة كورونا.

وقال إن "الحزب سيعمل على تقديم الدعم لحكومة دولة لم تخرج بعد من حالة الطوارئ الصحية".

ووعد بترك بصمته في الحكومة التي ضمت أغلبية الأحزاب السياسية الرئيسية.

وكانت الحركة رشحت كونتي أستاذ القانون السابق الذي استقال من رئاسة الوزراء في يناير لهذا المنصب، لكن مشاكل وانقسامات أرجأت انتخابه.

وعلى صعيد آخر، قالت وزارة الصحة، إن إيطاليا سجلت 22 وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا اليوم، مقارنة مع 24 في اليوم السابق، بينما ارتفع مجمل الإصابات الجديدة إلى 6902 من 6599.

وسجلت إيطاليا 128209 وفيات لها صلة بكوفيد-19 منذ ظهور الوباء في البلاد في فبراير العام الماضي وهي ثاني أعلى حصيلة وفيات في أوروبا بعد بريطانيا والثامنة على مستوى العالم.

وسجلت إيطاليا 4.39 مليون حالة إصابة حتى الآن.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.