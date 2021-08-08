«الصحة العالمية»: سلالات كورونا الجديدة قد تحمل أسماء الأبراج النجمية

رجحت خبيرة منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيركوف أن تحمل الأنواع الجديدة المتحورة من فيروس كورونا المستجد أسماء المجموعات النجمية، عند نفاد أحرف الأبجدية اليونانية.

وقالت فان كيركوف في مقابلة مع صحيفة "تلجراف": "ربما لن يكون لدينا ما يكفي من الأبجدية اليونانية، لكننا ندرس بالفعل السلسلة التالية من الأسماء".

وأضافت: "نحن ندرس حقا خيار المجموعات النجمية.. فكرنا في أسماء الآلهة اليونانية، لكننا تخلينا عن الفكرة لاحقا".

وفي نهاية شهر مايو المنصرم، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أسماء السلالات الجديدة من فيروس كورونا ستستخدم أحرف الأبجدية اليونانية.

ويهدف استخدام الحروف الأبجدية اليونانية إلى تجنب إطلاق أسماء البلدان على المتحورات الجديدة، ما من شأنه أن يبعث بدلالات سلبية عن تلك البلدان.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.