الأحد 08 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الاتصالات»: إنشاء شبكة «الفايبر» فى الريف المصرى ستخدم 65 مليون مواطن

المهندس إيهاب سعيد
المهندس إيهاب سعيد

قال المهندس إيهاب سعيد، رئيس الشعبة العامة للاتصالات والمدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن إنشاء شبكة الفايبر «كابلات الألياف الضوئية» في الريف ضمن مبادرة «حياة كريمة» ستخدم 65 مليون مواطن مصري، وتحقق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة.

وأكد رئيس الشعبة، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن اهتمام الرئيس السيسي بتقديم خدمات جيدة ومناسبة للمواطنين بالقرى، يؤكد على حرص القيادة السياسة على إسعاد أهالينا في هذه المناطق المحرومة، موضحًا أن هذا المبادرة لم تحدث من قبل، وستمكن المواطن من التمتع بخدمات الإنترنت فائق السرعة، كما هو الحال في المدن وتتيح له جميع الخدمات الرقمية،  مثل التعليم عن بعد لطلاب المدارس والجامعات.

وتابع «سعيد»، أن خطة وزارة الاتصالات تستهدف تطوير شبكات الاتصالات فى القرى وإنشاء 1000 برج لتقوية شبكات المحمول، وتطوير وتحديث 900 مكتب بريد، وتوريد 1000 ماكينية صراف آلى للتيسير على المواطنين وأصحاب المعاشات في تلقي الخدمات البريدية والمالية التي تقدمها الهيئة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة بتطوير قرى الريف المصري، والذي سيكون شاملًا، مضيفًا: «هعمل لك اتصالات جوة القرية زي الشبكات الحديثة اللي موجودة في المدينة»، متابعًا: «الدنيا كلها بتقول إزاي في حياة كريمة هتخش على نص مصر؟».

وجاءت تصريحات الرئيس السيسي، خلال لقائه مع الإعلاميين والصحفيين عقب افتتاح المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بمحافظة المنوفية، حيث أكد أن تطوير قرى الريف المصري ضمن مبادرة «حياة كريمة» أدهش العالم.

حياة كريمه شعبة الاتصالات مصر الريف الاتصالات الفايبر السيسي

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