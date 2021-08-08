معارضو إجراءات كورونا يرشقون رئيس وزراء التشيك بالبيض

تعرض رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس للرشق بالبيض خلال ظهوره في حملته الانتخابية وقع الحادث وقبل شهرين من الانتخابات البرلمانية في مسقط رأسه بمدينة بروهونيس القريبة من براغ العاصمة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء التشيكية سي تي كيه.



وأخذ الحراس الشخصيون رئيس الوزراء إلى مقهى قريب بعيدا عن المحتجين الغاضبين.

وقال بابيس لشبكة سي إن إن بريما نيوز، إنه تعرض لهجوم من قبل معارضي إجراءات كورونا وقبل ظهوره رسم منتقدو رئيس الحكومة مئات الصلبان على الأرض.



وقال المنتقدون إنهم أرادوا بذلك تأبين أكثر من 30300 حالة وفاة بسبب جائحة كورونا في جمهورية التشيك.



ووفقا لاستطلاعات الرأي الأخيرة تحتل منظمة إيه إن أو الشعبوية بزعامة بابيس الصدارة في حصد الأصوات.



وبإمكان هذه المنظمة الاعتماد على تحقيقها ما يصل إلى 26 % من الأصوات في الانتخابات المقبلة، ويليها تحالف الليبراليين والمحافظين المسمى سبولو (بنسبة 5ر21%).



وعلى صعيد آخر، سجلت جمهورية التشيك نحو 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يمثل ارتفاعًا بمقدار 10 حالات عما تم تسجيله نفس اليوم من الأسبوع الماضي.

وذكر راديو «براغ الدولي»، أن التشيك في المنطقة لديها ثالث أعلى معدل إصابات بالفيروس بالنسبة إلى عدد السكان، بمتوسط 23 حالة كل 100 ألف نسمة تم تسجيلهم على مدار أسبوعين.