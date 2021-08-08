الأحد 08 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

معارضو إجراءات كورونا يرشقون رئيس وزراء التشيك بالبيض

رئيس الوزراء التشيكي
رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس

تعرض رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس للرشق بالبيض خلال ظهوره في حملته الانتخابية وقع الحادث وقبل شهرين من الانتخابات البرلمانية في مسقط رأسه بمدينة بروهونيس القريبة من براغ العاصمة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء التشيكية سي تي كيه.
 

وأخذ الحراس الشخصيون رئيس الوزراء إلى مقهى قريب بعيدا عن المحتجين الغاضبين.

 

وقال بابيس لشبكة سي إن إن بريما نيوز، إنه تعرض لهجوم من قبل معارضي إجراءات كورونا وقبل ظهوره رسم منتقدو رئيس الحكومة مئات الصلبان على الأرض.
 

وقال المنتقدون إنهم أرادوا بذلك تأبين أكثر من 30300 حالة وفاة بسبب جائحة كورونا في جمهورية التشيك.
 

ووفقا لاستطلاعات الرأي الأخيرة تحتل منظمة إيه إن أو الشعبوية بزعامة بابيس الصدارة في حصد الأصوات.
 

وبإمكان هذه المنظمة الاعتماد على تحقيقها ما يصل إلى 26 % من الأصوات  في الانتخابات المقبلة، ويليها تحالف الليبراليين والمحافظين المسمى سبولو (بنسبة 5ر21%).
 

وعلى صعيد آخر، سجلت جمهورية التشيك نحو 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يمثل ارتفاعًا بمقدار 10 حالات عما تم تسجيله نفس اليوم من الأسبوع الماضي.

 

وذكر راديو «براغ الدولي»، أن التشيك في المنطقة لديها ثالث أعلى معدل إصابات بالفيروس بالنسبة إلى عدد السكان، بمتوسط 23 حالة كل 100 ألف نسمة تم تسجيلهم على مدار أسبوعين.

خلال اجراءات معا بيض كورونا انتخاب رئيس وزراء إجراءات كورونا رئيس وزراء التشيك ورونا تشيك كورون

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثالوث الأعداء

الأكثر قراءة

وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز بعد صراع طويل مع المرض

مستشار الرئيس يكشف سبب وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز (فيديو)

«الفراغ قاتلهم».. الباز يرد على ربط انتصارات الأوليمبياد بالحجاب

صورة جديدة لقاتلة فتاة المول فى البحيرة

إصابة 9 أشخاص إثر اصطدام أتوبيس بالحاجز الخرسانى للطريق الزراعى بالبحيرة

استقرار أسعار الأسمنت اليوم الأحد 8-8-2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا؟ (نساء الظل)

عبدالوهاب داود

فى محبة دلال عبدالعزيز.. روح مصر الطيبة

ماجد حبته

إثيوبيون يقاومون الإبادة

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «3»

ماجد حبته

لا حوار مع الخلايا السرطانية

أحمد المريخي

حتى لا يتحول الشاعر إلى قاتل

مدحت بشاى

العذراء وأيقوناتها الخالدة

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع «1-2»

صور

الزمالك والمحلة.. لحظة منح القائد شيكابالا الحاوي أيمن حفني شارة القيادة

الشوط الأول.. الزمالك يضرب غزل المحلة بـ 3 أهداف

الحر في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

«الخارجية الأمريكية»: العنف يعرض الإسرائيليين واللبنانيين للخطر

تدشين سفارة إسرائيل.. تفاصيل زيارة «لابيد» للمغرب

هدوء حذر جنوبي لبنان بعد توقف التصعيد مع إسرائيل