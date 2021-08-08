التشيك ترسل 15 طائرة إطفاء لحرائق الغابات فى اليونان

التشيك ترسل 15 طائرة إطفاء لحرائق الغابات في اليونان

أعلنت التشيك إرسال 15 طائرة إطفاء للحرائق على متنها 36 فردًا من رجال الإنقاذ إلى اليونان، وذلك للمساهمة في إطفاء الحرائق التي اجتاحت جنوب أوروبا على مدار الأيام الماضية.

وذكر راديو «براغ الدولي»، أنه تم إرسال أسطول الطائرات بالتنسيق بين وزير الداخلية التشيكي جان هامسيك ووزير الخارجية جاكوب كولهانك، وكانت حرائق الغابات التي اجتاحت اليونان أدت إلى مقتل شخصين بالقرب من العاصمة اليونانية «أثينا»، فضلًا عن فرار الآلاف من منازلهم.

يذكر أن التشيك أرسلت الأسبوع الماضي مساعدات إغاثية مماثلة لألبانيا التي تعاني من حرائق الغابات.

وعلى صعيد آخر، سجلت جمهورية التشيك نحو 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يمثل ارتفاعًا بمقدار 10 حالات عما تم تسجيله نفس اليوم من الأسبوع الماضي.

وذكر راديو «براغ الدولي»، أن التشيك في المنطقة لديها ثالث أعلى معدل إصابات بالفيروس بالنسبة إلى عدد السكان، بمتوسط 23 حالة كل 100 ألف نسمة تم تسجيلهم على مدار أسبوعين.

ويعد الوضع الأسوأ في النمسا، حيث معدل إصابة بلغ 70 حالة لكل 100 ألف نسمة، تليها ألمانيا بمعدل إصابة 39 حالة خلال فترة مدتها 14 يومًا لكلتا الدولتين، فيما يعد الوضع أكثر ملاءمة في الوقت الحالي في بولندا، بمتوسط 5 حالات لكل 100 ألف نسمة تم الإبلاغ عنهم خلال الفترة ذاتها.

شهدت حصيلة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ارتفاعًا في جميع أنحاء دول العالم، سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات.

وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي، ارتفاع عدد الإصابات إلى 202 مليون و429 ألفًا و903 إصابات .

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و290 ألفًا و719 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 181 مليونًا و931 ألفًا و462 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.