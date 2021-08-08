أمريكا تحتجز 834 طفلا بدون ذويهم لعبروهم الحدود بشكل غير قانونى

كشفت بيانات حكومية أمريكية أن وكلاء الحدود الأمريكيون احتجزوا 834 طفلاً غير مصحوبين بذويهم يعبرون الحدود الجنوبية من المكسيك بشكل غير قانوني، وهو أعلى معدل يومي مسجل منذ أن بدأت إدارة بايدن إعلان مثل هذه البيانات في مارس الماضي.



وذكرت صحيفة (نيويورك بوست) الأمريكية أن البيانات - التي جرى الكشف عنها - جاءت في أعقاب الأرقام الأولية لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية التي تشير إلى أن عبور القصر غير المصحوبين بذويهم للحدود خلال شهر يوليو تصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق.



وانتقد المشرعون من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي إدارة بايدن لوضعها السياسات التي يقولون إنها تغذي الزيادة الحدودية.



وجاء في تقدير ديفيد شاهوليان، مساعد وزير الحدود وسياسة الهجرة في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، ضمن إقرارات المحكمة أن أكثر من 19 الف طفل غير مصحوبين بذويهم قد تم صدهم على طول الحدود الجنوبية في يوليو، وهو أحدث أعلى مستوى على الإطلاق.



وعلى صعيد آخر، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على 5 من قادة الجماعات الإرهابية في قارة أفريقيا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن ملتزمة بعرقلة تمويل (داعش) في موزمبيق و(جبهة النصرة) و(حركة الشباب) مما يحد من قدرات الجماعات الإرهابية على شن مزيد من الهجمات ضد المدنيين ولدعم شركائنا في جهود وقف تمويل الإرهاب.

وأضاف أن مواجهة التهديد الإرهابي عبر القارة تتطلب العمل عن كثب مع شركائنا لتقويض قدرة وعمليات هذه الجماعات الإرهابية، ومحاربة سيطرتها ونفوذها في غرب وشرق وجنوب إفريقيا.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس- في تغريدة عبر تويتر- إن بلاده اتخذت إجراءات اليوم ضد القادة الإرهابيين في إفريقيا الذين يقوضون السلام والأمن في القارة.

وأضاف: "سنواصل العمل مع شركائنا لإضعاف قدرة هذه الجماعات الإرهابية ومكافحة سيطرتها ونفوذها".