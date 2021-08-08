رجال الأعمال: الدولة اتخذت خطوات جادة للنهوض بالاقتصاد

أكد عادل اللمعى رئيس لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتخذت خطوات جادة وهامة للنهوض بالاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى تطوير القرى والريف من خلال إطلاق مبادرة حياة كريمة لتحسين مستوى معيشة المواطن.

وأضاف اللمعي أن هناك تطور كبير ملموس على أرض الواقع في البنية التحتية، وإنشاء المدن الجديدة التي أدت الي التوسع في القطاع العقاري والذي من خلاله عمل على انتعاش حركة مواد البناء، بالإضافة إلى تشغيل عدد كبير من فرص العمل.

وتابع رئيس لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن هناك مردود إيجابي واقتصادي كبير لقناة السويس الجديدة، مشيدًا بالتنمية التي تشهدها شرق قناة السويس (سيناء) خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أنها كانت منطقة مهجورة، والان أصبح لدينا هناك مدن جديدة مثل مدينة "سلام مصر".

وأكد اللمعي أن الحكومة المصرية لديها رؤية شاملة لتطوير الطرق والبنية التحتية والمواصلات من خلال إنشاء الإنفاق والكباري ورصف وتوسيع الطرق، مشيدًا بالموانئ المحدثة في مدينة الإسكندرية، وأن بفضل كل هذا التطور مصر ستكون مركزًا لوجيستيًا في شمال شرق أفريقيا ونقطة الاتصال بأوروبا من ناحية البحر المتوسط.



وجمعية رجال الأعمال المصريين تقرر عقد لقاءات دولية مع عدد كبير من الدول العربية و الخليجية خلال الفترة المقبلة، بالإضافة الى دول شرق آسيا بهدف ترويج فرص الاستثمار وجذب استثمارات أجنبية لمصر، وزيادة التبادل التجاري فضلا عن رفع معدل الصادرات بحسب خطة الدولة.



وثمنت الجهود التى قام بيها الرئيس السيسي خلال الـ 7 سنوات الماضية من خلال تدشين المشروعات القومية و المجمعات الصناعية و المدن الجديدة فضلا عن إطلاق عدد كبير من المبادرات في مختلف القطاعات مثل الصحة والصناعة و المشروعات الصغيرة والمتوسطة فضلا عن إبراز دور المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية.