«شباب الأعمال» تعقد ندوة بعنوان السعر المحايد وتطبيقاته.. الثلاثاء

تعقد الجمعية المصرية لشباب الأعمال برئاسة جمال أبو علي رئيس مجلس إدارة الجمعية، ندوة الثلاثاء المقبل، عبر الفيديو كونفرانس، بعنوان "السعر المحايد وتطبيقاته Transfer Pricing" مع أحد المديرين التنفيذيين لشركة متخصصة في إعداد دراسات السعر المحايد.

ويشارك في الندوة بسام الشنوانى الأمين العام لجمعية شباب الأعمال المصريين، ومحمد فتح الله، عضو لجنة التمويل والبنوك بالجمعية، ويدير اللقاء جمال أبو علي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال.

وفي سياق منفصل، أكد جمال أبو علي، أن الجمعية حريصة على عقد اللقاءات مع المسؤولين بالدولة والحكومة ومنظمات الأعمال والقطاع الخاص، بهدف تعزيز دور الجمعية في الاقتصاد المصرى، وحل جميع التحديات التي تواجه شباب الأعمال.

وقال أبو علي، إن الجمعية شاركت في عدد كبير من الفعاليات المهمة خلال الفترة الماضية، مثل مؤتمر رؤساء هيئات ترويج الاستثمار، فضلاً عن لقاء مع المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولى، لتعزيز التعاون في العديد من الملفات الهامة والتي تصب في صالح الاقتصاد المحلي.

وأشار رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إلى أن أغلب أعضاء الجمعية يعملون في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فهو قطاع حيوي ومهم له دور كبير في الناتج المحلي الإجمالي.