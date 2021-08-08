منح لطلاب «تكافل وكرامة» وتوعية سكان مصر القديمة.. أبرز أنشطة «التضامن» اليوم

أجرت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت، عددًا من الأنشطة، من أبرزها تقديم منحة دراسية جامعية لطلاب "تكافل وكرامة" المتفوقين، وفي التقرير التالي نستعرض أنشطة الوزارة على مدار الـ24 ساعة الأخيرة.

«التضامن» تحدد فئات برامج الحماية الاجتماعية

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تستهدف الاستثمار في البشر لتعزيز العدالة الاجتماعية، منذ الطفولة المبكرة وحتى سن المعاش، ويشمل ذلك مرحلة ما قبل الميلاد، مروراً بالطفولة المبكرة، ووصولاً للسن المدرسي ورعاية وتنمية الشباب بكافة أنواعهم، ثم إعداد المقبلين على الزواج والاستمرار في تنمية الأسرة المصرية، وبصفة خاصة التمكين الاقتصادي بما يتضمن التأمين الصحي والتأمين الاجتماعي وبعد سن المعاش، موضحة أن الحماية الاجتماعية تستهدف الفئات والشرائح الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، موضحة أن عدد المستفيدين من برامج الدعم النقدي تخطى 14 مليون مستفيد



تقديم منحة جامعية لطلاب «تكافل وكرامة»

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن تقديم منحة دراسية جامعية كاملة في العام الدراسي الجامعي لكل طلاب "تكافل وكرامة" المتفوقين في الثانوية العامة لعام 2022-2021.

وأكدت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، أن المنحة مقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

مبادرة جديدة لتوعية سكان مصر القديمة بمخاطر التعاطى والإدمان

أطلقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مبادرة لتوعية الأسر بمنطقة "إسطبل عنتر" بمصر القديمة بمخاطر الإدمان وتنفيذ حملة الزيارات المنزلية حول أضرار تعاطى المخدرات وآليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023"، حيث يتم تقديم الخدمات العلاجية من الإدمان مجانًا، بالتنسيق مع جمعية تواصل وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات



تجاوب مع حملة طرق الأبواب للتوعية بأضرار المخدرات

قال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن حملة الزيارات المنزلية للاسر المستهدفة تأتى ضمن المبادرات التوعوية التى ينفذها الصندوق حاليا في العديد من المناطق السكنية المطورة البديلة للعشوائيات من خلال اتخاذ تدابير فعَّالة ومبتكرة للكشف المبكر عن تعاطي المخدِّرات.