توجيه لرؤساء المدن ببنى سويف بالتصدى للتعديات على حرم الطريق العام

وَجَّهَ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، السبت، رؤساء المدن والمراكز بضرورة التصدي لكافة صور التعديات على حرم الطريق العام ومتابعة رفع كفاءة منظومة النظافة والكهرباء وتحسين البيئة العامة، والتصدي لظاهرة إشغال الطريق، ومتابعة مستوى الأداء للمشروعات الجاري تنفيذها طبقا للتوقيت الزمني لتسليمها، وتطبيق قرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية العامة والإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا "برئاسة المحاسب نشأت معبد" بتكثيف الجهود في ملف النظافة حيث تم الدفع بفرق مجمعة من عمال النظافة ومعدات الحركة الميكانيكية من سيارات نصف نقل ولوادر للقضاء على تجمعات القمامة والتي تمكنت من رفع 115 طن من القمامة والمخلفات بالشوارع الرئيسية والميادين العامة وتفريغ الحاويات ومحيط المدارس والمصالح الحكومية ودور العبادة والجمع من منازل قرى المركز.

بينما قام قسم صيانة الكهرباء بالوحدة بصيانة وتركيب كشافات الإنارة العامة بمناطق متفرقة من المدينة وشد أسلاك الكهرباء بمنطقة المحلاوي وطريق ننا / إهناسيا، وتركيب عوازل وشد أسلاك بعزبة الغمراوي التابعة لمجلس قروي النويرة.

فيما تمكنت الوحدة المحلية لقرية العواونة بمتابعة إزالة إشغالات الطريق العام بقريه قلها، كما قامت الوحدة المحلية لقرية النويرة بمتابعة توزيع الأسمدة الزراعية بقرية قله وقرية المسيد وتوفير الأسمدة للمزارعين.

وفى سياق آخر.. شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف والمهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر،مراسم افتتاح تطوير نادي المهندسين بكورنيش النيل.

وتفقد محافظ بني سويف ونقيب المهندسين أعمال التطوير بالنادي، والذي تبلغ مساحته 8500 متر،ويضم مبني إداري واجتماعي ومطعم وكافتيريا وملعب خماسي وصالة رياضية وحمام سباحة وقاعة تدريب، وغيرها من الملحقات لتقديم الخدمات الاجتماعية والترفيهية لأعضاء النادي وأسرهم.