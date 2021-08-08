الأحد 08 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط تاجر مخدرات ب12 كيلو حشيش فى حدائق القبة

حشيش
حشيش

باشرت النيابة العامة التحقيق مع عاطل بتهمة حيازة 12 كيلو من مخدر الحشيش في منطقة حدائق القبة.

 

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم استأجر سيارة ليستخدمها في توزيع المواد المخدرة على عملائه بمنطقة حدائق القبة والزاوية الحمراء، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

 

وأضافت التحقيقات أن المتهم، اتخذ من دائرة قسم شرطة حدائق القبة مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامي، حيث تم ضبطه من قبل رجال المباحث أثناء متابعة الحالة الأمنية في المنطقة، بعدما اشتبهوا فيه خلال تواجده في أحد الشوارع بدائرة القسم، وبمجرد اقترابهم منه للتأكد من هويته حاول الهرب منهم، إلا أن القوة الأمنية لاحقته وتمكنت من إلقاء القبض عليه.

 

البداية كانت أثناء قيام ضباط مباحث قسم شرطة حدائق القبة بقيادة المقدم محمود أبو الحسن رئيس مباحث القسم، وبصحبته قوة شرطية، لتفقد الحالة الأمنية في المنطقة، حيث تمكنوا من ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء "له معلومات جنائية" ) حال استقلاله سيارة وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام- هاتف محمول). 

 

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تنقلاته، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حدائق القبة مخدرات قسم شرطة وزارة الداخلية تحقيقات هاتف محمول مخدر الهيروين مكافحة المخدرات الزاوية الحمراء مراكز غير مرخصة قطاع مكافحة المخدرات كيلو حشيش التحقيق مع عاطل

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