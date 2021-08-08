وصول 1080 سائحا روسيا إلى الغردقة وشرم الشيخ.. غدًا

كشف علاء عاقل، رئيس لجنة تيسير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية، أنه حتى الآن لم يتم الموافقة من قبل السلطات الروسية على فتح الطيران المباشر من المدن الروسية المختلفة على مطارات شرم الشيخ والغردقة، موضحًا أن الـ5 طائرات القادمين على الغردقة وشرم الشيخ أسبوعيًا يأتون بشكل منتظم، ولكنها تعتبر بداية مبشرة لعودة السوق الروسي، فجميع العاملين ينتظرون قرار فتح رحلات الشارتر، حيث أن السائح الروس يعتبر سند للسياحة المصرية لمقدرته على السفر لأكثر من مرتين في العام.

وأضاف «عاقل»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن هناك أجواء احتفالية ستجرى مع قدوم أولى الرحلات من موسكو إلى مطار شرم الشيخ والغردقة، غدًا الإثنين، وذلك للترحيب بقدوم السائحين بعد فترة غياب دامت لأكثر من 6 سنوات بأرض المطار، وسيتم توزيع الهدايا التذكارية عليهم بحضور محافظي البحر الأحمر وجنوب سيناء، كما سيتم اتباع تقاليد الطيران برش المياه على الطائرات فور الوصول كترحيب لاستئناف رحلاتهم مرة أخرى إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة.

وأشار «عاقل» إلى أنه قبل توقف الرحلات الروسية كانت تصل إلى الغردقة نحو 280 طائرة أسبوعيًا، ولذلك احتل السوق الروسى المرتبة الأولى من حيث الأعداد السياحية الوافدة إلى مصر بنحو 3 مليون سائح روسي، وذلك قبل توقفة عام 2015 عقب حادثة الطائرة الروسية المنكوبة التي سقطب عقب إقلاعها من مطار شرم الشيخ وراح ضحيتها 224 شخصًا على يد أحد الإرهابيين.

يشار إلى أن مطار شرم الشيخ والغردقة يستعد لاستقبال أول الرحلات الروسية القادمة مباشرة من موسكو وعلى متنها نحو 1080 سائح روسي، غدًا الإثنين، وقد اعتمدت سلطة الطيران المدني الروسي جداول تشغيل لـ5 طائرات أسبوعية إلى كل من مطاري شرم الشيخ والغردقة.