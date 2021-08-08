الأحد 08 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

4 منافذ لصرف ألبان الأطفال بمركز الداخلة فى الوادى الجديد

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة

صرح الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اليوم السبت، بصرف ألبان الأطفال في 4 منافذ رئيسية بمركز الداخلة، بناءً على توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وبمتابعة الدكتور عبدالله كامل عبدالله مدير الإدارة الصحية بمركز الداخلة.

 

وأكد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن المنافذ المحددة لصرف ألبان الأطفال بالمركز كالتالي: 
1- منفذ صرف الألبان بالمركز الطبى بموط.
2- منفذ صرف الألبان بوحدة الراشدة الصحية.
3- منفذ صرف الألبان بوحدة القلمون الصحية.
4- منفذ صرف الألبان بوحدة غرب الموهوب الصحية.

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وأوضح محروس أن المستندات المطلوبة للصرف بالنسبة للمرحلة الأولى (0 – 6 شهور) هي شهادة ميلاد الطفل الورقية أو شهادة ميلاد كمبيوتر، وعرض الطفل على الطبيب. 

والتوأم يتم الصرف بإحضار شهادة الميلاد، وبالنسبة للمرحلة الثانية (6 - 12 شهر ) يتم إحضار شهادة ميلاد الرقم القومى "الكمبيوتر".

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وآشار وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إلى أن كيفية صرف الألبان للأطفال بتقديم المواطن بكارت الصرف ويتم صرف كمية الألبان حسب احتياج الطفل فى الأسبوع حسب عمره وتقل الكمية فى حالة التأخير عن الموعد المحدد للصرف فى كارت اللبن.

وأكد محروس أن المنافذ المتاحة تعمل يوميا من الساعة الثامنة ونصف صباحا وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا ما عدا أيام الجمع والعطلات الرسمية عدا المركز الرئيسى بموط فيستمر في العمل يوميا.

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وأضاف أن سعر علبة اللبن للمرحلة الأولى "خمسة جنيهات"، وسعر علبة اللبن للمرحلة الثانية "ستة وعشرون جنيها "ويتم الصرف أسبوعيا أو شهريا طبقا للكميات الواردة وتعليمات المديرية والوزارة.

وفي سياق آخر، تم تشغيل مركز استخراج شهادات مميكنة بالإفادة من الحصول على لقاح فيروس كورونا بمركز صحة الداخلة لدواعى السفر وقيمة الشهادة 100 جنيه.

 

وكيل وزارة الصحة الوادي الجديد صرف ألبان الاطفال منافذ رئيسية كارت الصرف كمية الألبان اللبن

رئيس التحرير

وائل لطفي

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