السبت 07 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«أمن الجيزة» يكشف ملابسات مقتل عامل بمحل عطارة في العمرانية

مقتل عامل
مقتل عامل

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات مقتل عامل بمحل عطارة حيث تبين أن 4 أشخاص اختطفوا شقيقتهم مالكة المحل وعندما حاول المجني عليه تحريرها أنهوا حياته.

كما كشفت التحريات غموض اختطاف عامل بمحل عطارة في منطقة العمرانية بالجيزة، إذ تبين أن المجنى عليه جرى اختطافه أثناء توجهه لتحرير مالكة محل العطارة، الذي يعمل به، بعد اختطاف أشقائها لها، بسبب خلافات بينهم، محاولا إنقاذها، فضربوه على رأسه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وفارق الحياة.

وذكرت التحريات بفيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث إنه تبلغ لقسم شرطة العمرانية من حارس عقار بغياب شقيقه البالغ من العمر 38 سنة، ويعمل في محل عطارة في العمرانية، ومقيم بدائرة قسم الهرم.

وبدأت الأجهزة الأمنية، إجراء التحريات حول الواقعة، إذ توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى أن وراء غياب المجنى عليه، أقارب مالكة محل العطارة، وهم أشقاؤها، ونجل أحدهم ونجل شقيقتهما، فضلا عن مقاول نقل.

باستهدافهم أمكن ضبطهم بمسكنهم، وتبين احتجازهم لشقيقتهم، حيث حررتها الشرطة من الخطف، وبمواجهتهم قرروا بوجود خلافات عائلية بين الأول والثاني والثالث، وشقيقتهم، فاحتجزوها بمسكنهم، وفوجئوا بحضور العامل المجني عليه رفقة نجل شقيقتهم «المحتجزة» لتحريرها، إلا أنهم أمسكوا بالمتغيب واصطحبوه لشقة خاصة بالأول، وأكرهوه بالتوقيع على إيصالات أمانة، وعقب ذلك تعدى عليه الأول بقطعة حديدية على رأسه فارق الحياة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة، التي ناظرت جثة المجني عليه بمكان احتجازه، كما أمرت بانتداب الطب الشرعي للتشريح، لبيان سبب وكيفية الوفاة، وصرّحت بالدفن، كما طلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، وباشرت التحقيقات مع المتهمين المقبوض عليهم بمعرفة الشرطة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

لجيزة مقتل عامل محل عطارة مالكة المحل إختطاف عامل العمرانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثالوث الأعداء

الأكثر قراءة

وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز بعد صراع طويل مع المرض

مستشار الرئيس يكشف سبب وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز (فيديو)

«الفراغ قاتلهم».. الباز يرد على ربط انتصارات الأوليمبياد بالحجاب

«الدستور» تكشف الأسرار الكاملة لـ عودة رحلات العُمرة

شاهد.. كيف ودّعت عبلة كامل صديقتها دلال عبدالعزيز؟

وزير الخارجية يزور المنامة وينقل رسالة من الرئيس السيسي إلى ملك البحرين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا؟ (نساء الظل)

عبدالوهاب داود

فى محبة دلال عبدالعزيز.. روح مصر الطيبة

ماجد حبته

إثيوبيون يقاومون الإبادة

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «3»

ماجد حبته

لا حوار مع الخلايا السرطانية

أحمد المريخي

حتى لا يتحول الشاعر إلى قاتل

مدحت بشاى

العذراء وأيقوناتها الخالدة

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع «1-2»

صور

الزمالك والمحلة.. لحظة منح القائد شيكابالا الحاوي أيمن حفني شارة القيادة

الشوط الأول.. الزمالك يضرب غزل المحلة بـ 3 أهداف

الحر في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

«الخارجية الأمريكية»: العنف يعرض الإسرائيليين واللبنانيين للخطر

تدشين سفارة إسرائيل.. تفاصيل زيارة «لابيد» للمغرب

هدوء حذر جنوبي لبنان بعد توقف التصعيد مع إسرائيل