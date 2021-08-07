«أمن الجيزة» يكشف ملابسات مقتل عامل بمحل عطارة في العمرانية

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات مقتل عامل بمحل عطارة حيث تبين أن 4 أشخاص اختطفوا شقيقتهم مالكة المحل وعندما حاول المجني عليه تحريرها أنهوا حياته.

كما كشفت التحريات غموض اختطاف عامل بمحل عطارة في منطقة العمرانية بالجيزة، إذ تبين أن المجنى عليه جرى اختطافه أثناء توجهه لتحرير مالكة محل العطارة، الذي يعمل به، بعد اختطاف أشقائها لها، بسبب خلافات بينهم، محاولا إنقاذها، فضربوه على رأسه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وفارق الحياة.

وذكرت التحريات بفيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث إنه تبلغ لقسم شرطة العمرانية من حارس عقار بغياب شقيقه البالغ من العمر 38 سنة، ويعمل في محل عطارة في العمرانية، ومقيم بدائرة قسم الهرم.

وبدأت الأجهزة الأمنية، إجراء التحريات حول الواقعة، إذ توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى أن وراء غياب المجنى عليه، أقارب مالكة محل العطارة، وهم أشقاؤها، ونجل أحدهم ونجل شقيقتهما، فضلا عن مقاول نقل.

باستهدافهم أمكن ضبطهم بمسكنهم، وتبين احتجازهم لشقيقتهم، حيث حررتها الشرطة من الخطف، وبمواجهتهم قرروا بوجود خلافات عائلية بين الأول والثاني والثالث، وشقيقتهم، فاحتجزوها بمسكنهم، وفوجئوا بحضور العامل المجني عليه رفقة نجل شقيقتهم «المحتجزة» لتحريرها، إلا أنهم أمسكوا بالمتغيب واصطحبوه لشقة خاصة بالأول، وأكرهوه بالتوقيع على إيصالات أمانة، وعقب ذلك تعدى عليه الأول بقطعة حديدية على رأسه فارق الحياة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة، التي ناظرت جثة المجني عليه بمكان احتجازه، كما أمرت بانتداب الطب الشرعي للتشريح، لبيان سبب وكيفية الوفاة، وصرّحت بالدفن، كما طلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، وباشرت التحقيقات مع المتهمين المقبوض عليهم بمعرفة الشرطة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.