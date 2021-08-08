جامعة طنطا: اختبارات القدرات موحدة على مستوى الجامعات لتحقيق الشفافية والعدالة

أكد الدكتور محمد حسين، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، أن وزارة التعليم العالي قد حددت ضرورة اجتياز الطلاب الراغبون في الالتحاق بكليات التربية النوعية والتمريض والتربية الرياضية لاختبارات القدرات، والتي تم توحيدها على مستوى الجامعات الحكومية لتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة.

وأضاف أنه تم التنسيق الكامل بين مكتب التنسيق المركزي والكليات لتحديد أعداد الطلاب المتقدمين للاختبارات يوميًا، وبما يوافق القدرة الاستيعابية لكل كلية، علاوة على إمكانية سداد الطلاب للرسوم إلكترونيًا، طبقًا لتوجيهات الدكتور محمود ذكي، رئيس الجامعة.



وأشار إلى أن الجامعة قامت بنشر كافة القواعد الخاصة بالاختبارات على موقع الجامعة، مع تعريف الطلاب بخطوات التسجيل، وتم اليوم البدء في اختبارات القدرات لثلاث كليات، وهي التربية الرياضية، والتربية النوعية، والتمريض.



ولفت إلى أنه وجه عمداء الكليات الثلاث بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال الاختبارات، ومنع التجمعات الطلابية، والالتزام بارتداد الكمامات، والمحافظة على التباعد الاجتماعي، وقياس درجات الحرارة للطلاب، وتوفير الرعاية وكافة سبل الراحة لهم، وتهيئة المناخ المناسب للاختبارات.

كما أعلن الدكتور علاء حلويش، عميد كلية التربية الرياضية جامعة طنطا، أن الكلية استقلبت اليوم 69 طالبًا و60 طالبة فى اليوم الأول لاختبارت القدرات لطلاب الثانوية العامة، مؤكدًا أن الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة قد وجه بتوفير الرعاية الكاملة للطلاب، وكافة سبل الراحة لهم، وتهيئة المناخ المناسب للاختبارات، وتوفير أماكن لاستراحة الطلاب،كما شدد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وارتداد الكمامات الطبية والمحافظة على التباعد الاجتماعي وقياس درجات الحرارة للطلاب.

وأكد عميد الكلية، أن الاختبارت تجرى هذا العام وفق لنظام جديد أقرته الكلية لمتابعة تحركات كافة الطلاب وفق كشوف مرتبة طبقًا لدخول الكلية، ويتم متابعتها من فريق أعضاء كنترول اختبارات القدرات.

كما أشار الدكتور علاء حلويش إلى أنه تم تشكيل لجنة لإدارة الأزمات تتلقي الشكاوى لمواجهة أي مشكلة داخل اللجان، وتخصيص رقم تليفون "واتساب" يتم خلاله استقبال كافة التساؤلات والشكاوى والرد عليها وحلها فور ورودها، مؤكدًا أن إعلان نتائج االقدرات يتم أولًا بأول فور الانتهاء منها من خلال الموقع الرسمي للكلية والموقع الخاص بإعلان نتائج القدرات إلكترونيًا.