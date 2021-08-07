السبت 07 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

أصالة تنعى دلال عبد العزيز: رحم الله مَن أنجبت سعادة للدنيا

الفنانة دلال عبد
الفنانة دلال عبد العزيز

نعت النجمة أصالة نصري، الفنانة القديرة دلال عبدالعزيز التي رحلت عن عالمنا، مساء السبت، عن عمر ناهز 61 عامًا بعد صراع مع المرض دام ثلاثة أشهر.

وكتبت أصالة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"رحم الله من أنجبت سعادة للدنيا تمثّلت ببناتها.. أخلصن لها وللعمل ولكلّ قلب حزين ليزرعوا جميعاً كعائله الفرح  والطيب، رحم الله السيده الغالية على قلوب الملايين وأعان الله قلب الحبيبات دنيا وإيمي وكلّ قريب وصديق ومُحبّ .. آمين يارب العالمين".

ورحلت دلال عبد العزيز عن عالمنا ظهر اليوم بعد صراع مع تبعيات فيروس كورونا اللعين، حيث أعلن الإعلامي رامي رضوان الخبر قبل قليل على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب رامي "أطيب وأحن قلب في الدنيا حبيبتي النجمة دلال عبد العزيز ماحبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة إنا لله وإنا إليه راجعون أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما".

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