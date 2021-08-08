ميكنة الخدمات الطبية بوحدات التأمين الصحى بنى سويف

ناقش الدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير فرع بني سويف للتأمين الصحي، السبت، جهود أعمال ميكنة الخدمات الطبية، وذلك خلال التقرير الذي عرضه فريق الإشراف على الميكنة، وذلك بهدف المتابعة المستمرة لتقديم الخدمات الطبية بجودة.

ويتم متابعة سير العمل بأعمال الميكنة بتطبيق منظومة مقدمى الخدمة بالخدمات الطبية بالفرع وجميع الوحدات يوميا وذلك لتذليل أي معوقات ومن خلال التقرير اليومي من المكتب الفني لأعمال الميكنة وفي إطار التواصل مع كافة العاملين بالميكنة بكافة الوحدات.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام رئيس مجلس الإدارة بالتحول الرقمي وتطوير وحدات الهيئة حتى تكون على المستوى المتميز في تقديم الخدمة.



وذلك بهدف تقديم خدمات حكومية رقمية متميزة، من خلال التحول الرقمي الشامل، تنفيذًا لرؤية (مصر 2030) لبناء مصر الرقمية، وتحسين أداء الخدمات الإلكترونية بجميع الوحدات؛ لتطوير البنية التحتية والمعلوماتية.

وقدم مدير الفرع الشكر والتقدير لجميع العاملين بمنظومة ميكنة مقدمي الخدمة بجميع وحدات الفرع والمستشفى والعيادات، على المجهود المبذول الفترة السابقة وينتظر التميز والإنجاز أكثر وكذلك لفريق نظم المعلومات بالفرع وفريق الإشراف على الميكنة.

وفى سياق آخر.. عقد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، اجتماعًا بالدكتور محمد يحيى مدير فرع هيئة التأمين الصحي، والدكتورة هبة حسن مدير العيادات بالتأمين لمتابعة سير العمل في المبادرة الرئاسية لعلاج الضمور العضلي والشوكي والتي يتم تنفيذها بعيادة السلام بمبنى الهلال للمراكز الطبية المتخصصة بالتأمين الصحي.

وتم مناقشة آليات العمل بالمبادرة وعرض بروتوكول وزارة الصحة للتعامل مع الحالات والفحص والاحاله لتلقي العلاج، كما تم استعراض عدد المترددين على العيادة والذي يبلغ إجمالى عددهم "على .مدار ثلاث جلسات" إلى 128 مترددًا منهم 71حالة تم تشخيصها كمرضى ضمور العضلات والباقى مرضى ضمور المخ.