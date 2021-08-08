الأحد 08 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استقرار أسعار الأسمنت اليوم الأحد 8-8-2021

أسعار الأسمنت اليوم
أسعار الأسمنت اليوم

استقرت أسعار الأسمنت المسلح البورتلاندي اليوم، في معظم الشركات العاملة في القطاع، بينما شهدت بعض الشركات انخفاضًا طفيفًا عن أسعار أمس.

في حين استقرت أسعار الأسمنت الأبيض، والمختلط، والمقاوم في جميع الشركات.
 

أسعار الأسمنت اليوم الأحد 8-8-2021

وترصد "الدستور" لقرائها من خلال هذا التقرير، أسعار الأسمنت اليوم الأحد 8-8-2021.

أسعار الأسمنت المسلح

يبلغ سعر طن الأسمنت المسلح اليوم 973 جنيهًا.
يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة سيناء اليوم 910 جنيهات.
يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة سيناء 425 اليوم 895 جنيهًا.
يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة وادي النيل اليوم 880 جنيهًا.
يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة الصخرة اليوم 890 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات عن أسعار أمس.
يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة حلوان اليوم 900 جنيه، بانخفاض 60 جنيها عن أسعار أمس.
يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة المصري اليوم 915 جنيهًا.
يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة السويس اليوم 945 جنيهًا.
يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة السويدي اليوم 970 جنيهًا.
يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة العسكري بني سويف اليوم 880 جنيهًا.
يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة السهم اليوم 895 جنيهًا.
يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة المسلة اليوم 895 جنيهًا.
 

أسعار الأسمنت الأبيض

يبلغ سعر طن أسمنت الأبيض العادة اليوم 2500 جنيه.
يبلغ سعر طن أسمنت سوبر سيناء اليوم 2460 جنيهًا.
يبلغ سعر طن أسمنت سوبر رويال اليوم 2390 جنيهًا.
يبلغ سعر طن أسمنت رويال العادة اليوم 2430 جنيهًا.
يبلغ سعر طن أسمنت الواحة الأبيض اليوم 2425 جنيهًا.
 

أسعار الأسمنت المخلوط

يبلغ طن أسمنت شركة إيه وان اليوم 755 جنيهًا.
يبلغ طن أسمنت شركة النخيل اليوم 760 جنيهًا.
يبلغ طن أسمنت شركة السويدي تشطيبات اليوم 800 جنيه.
 

أسعار الأسمنت اليوم المقاوم

يبلغ طن أسمنت شركة السويس سي ووتر اليوم 970 جنيهًا.
يبلغ طن أسمنت شركة السويدي اليوم 1015 جنيها.
يبلغ طن أسمنت شركة السهم اليوم 930 جنيهًا.

الاسمنت الأسمنت المسلح الأسمنت الأبيض الأسمنت اليوم المقاوم شركة السويس السويدي

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثالوث الأعداء

الأكثر قراءة

وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز بعد صراع طويل مع المرض

مستشار الرئيس يكشف سبب وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز (فيديو)

«الفراغ قاتلهم».. الباز يرد على ربط انتصارات الأوليمبياد بالحجاب

صورة جديدة لقاتلة فتاة المول فى البحيرة

إصابة 9 أشخاص إثر اصطدام أتوبيس بالحاجز الخرسانى للطريق الزراعى بالبحيرة

استقرار أسعار الأسمنت اليوم الأحد 8-8-2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا؟ (نساء الظل)

عبدالوهاب داود

فى محبة دلال عبدالعزيز.. روح مصر الطيبة

ماجد حبته

إثيوبيون يقاومون الإبادة

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «3»

ماجد حبته

لا حوار مع الخلايا السرطانية

أحمد المريخي

حتى لا يتحول الشاعر إلى قاتل

مدحت بشاى

العذراء وأيقوناتها الخالدة

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع «1-2»

صور

الزمالك والمحلة.. لحظة منح القائد شيكابالا الحاوي أيمن حفني شارة القيادة

الشوط الأول.. الزمالك يضرب غزل المحلة بـ 3 أهداف

الحر في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

«الخارجية الأمريكية»: العنف يعرض الإسرائيليين واللبنانيين للخطر

تدشين سفارة إسرائيل.. تفاصيل زيارة «لابيد» للمغرب

هدوء حذر جنوبي لبنان بعد توقف التصعيد مع إسرائيل