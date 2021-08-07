الوادي الجديد تستعد لتسويق التمور بعد الحصاد

استعدت محافظة الوادي الجديد لتسويق محصول البلح وتخصيص مناطق لعرض التمور.

وأعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد بدء موسم حصاد التمور، بعد نجاح موسم العام الماضي وتكاتف جهود المنتجين والمصدرين، ودعم المحافظة بالترويج والدعاية للمنتج والاشتراك في جميع المعارض الداخلية والخارجية، التي لاقت استحسان السوق المحلية والعالمية، واتباع سياسة العرض والطلب فقد تراوح السعر بداية هذا الموسم من ١٥ لـ١٦ جنيه للكيلو، مع توقع زيادة السعر خلال الموسم.

وقالت في المديرية اليوم، إن محافظة الوادى الجديد خصصت سوقًا لعرض منتجات التمور، وتخفيض القيمة الإيجارية ٥٠ جنيه شهرياََ، دعمًا لجميع المنتجين لهذا المحصول الاستراتيجي.