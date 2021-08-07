السبت 07 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نقيب المهندسين: تضافر الجهود وراء تطوير نادي بني سويف

نقيب المهندسين ومحافظ
نقيب المهندسين ومحافظ بني سويف

قال المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، إنه زار موقع النادي بعد توليه مهام نقابة المهندسين وكان وضعه لا يليق بمكانة المهندسين حيث كانت منشأتها مهجورة وتفتقد  لمظاهر الحياة.

وأكد ضاحى أنه اليوم بعد أن تضافرت كل الجهود من أعضاء المجلس الأعلى ولجنة النوادي بالنقابة العامة ومجلس نقابة بني سويف ومن قبل كل هؤلاء دعم الدكتور محمد هاني غنيم ووجوده على رأس قيادة المحافظة وتواصله مع النقابة الفرعية بالمحافظة برئاسة المهندس محمد ثروت وتذليل كل العقبات التي كانت تصادفنا سواء كانت.

جاء ذلك فى كلمته التي القاها في افتتاح نادي مهندسي بني سويف بعد التطوير بحضور الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بني سويف والنائب بلال حبشي نائب المحافظ.

وتابع نقيب المهندسين: "فيما يخص أرض مشروع أبراج المهندسين التي زاد عمرها عن ١٦ عامًا أو أرض النادي الجديد أو أي عقبات إدارية تواجه تطوير النادي القديم، لم تحل مشكلة أرض أبراج المهندسين بالمحافظة إلا بعد توجيهات وتدخلات من رئيس الوزراء ولم تنفذ هذه التعليمات إلا في عهد الدكتور محمد هانئ غنيم، مؤكدًا أن سواعد المهندسين من أهم الأسباب الرئيسية التي تشهده البلاد من تقدم وبناء مشروعات قومية عملاقة.

المهندس هاني ضاحي نقابة المهندسين بني سويف الدكتور محمد هاني نادي مهندسي بني سويف نقيب المهندسين أبراج المهندسين

مواد متعلقة

«حماة الوطن» يهنئ المصريين بحلول العام الهجري الجديد

«رياضة النواب» تهنئ فريال أشرف بذهبية الكاراتيه

برلمانية: قانون «ضرب الزوجات» يُنهى على ظاهرة العنف الأسرى

768 طلبا.. برلماني يقدم كشف حسابه بدور الانعقاد الأول لمجلس النواب

حزب المؤتمر يهنئ الرئيس السيسى والمصريين بالعام الهجرى الجديد

برلمانى: النقود البلاستيكية خطوة للقضاء على الاقتصاد الموازى

برلمانية تطالب بخطة لتنشيط السياحة فى فصل الشتاء.. وتقدم 5 مقترحات

برلمانى يطالب إعادة النظر في اشتراطات البناء بالقرى وتوابعها

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثالوث الأعداء

الأكثر قراءة

وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز بعد صراع طويل مع المرض

مستشار الرئيس يكشف سبب وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز (فيديو)

«الفراغ قاتلهم».. الباز يرد على ربط انتصارات الأوليمبياد بالحجاب

«الدستور» تكشف الأسرار الكاملة لـ عودة رحلات العُمرة

شاهد.. كيف ودّعت عبلة كامل صديقتها دلال عبدالعزيز؟

وزير الخارجية يزور المنامة وينقل رسالة من الرئيس السيسي إلى ملك البحرين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا؟ (نساء الظل)

عبدالوهاب داود

فى محبة دلال عبدالعزيز.. روح مصر الطيبة

ماجد حبته

إثيوبيون يقاومون الإبادة

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «3»

ماجد حبته

لا حوار مع الخلايا السرطانية

أحمد المريخي

حتى لا يتحول الشاعر إلى قاتل

مدحت بشاى

العذراء وأيقوناتها الخالدة

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع «1-2»

صور

الزمالك والمحلة.. لحظة منح القائد شيكابالا الحاوي أيمن حفني شارة القيادة

الشوط الأول.. الزمالك يضرب غزل المحلة بـ 3 أهداف

الحر في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

«الخارجية الأمريكية»: العنف يعرض الإسرائيليين واللبنانيين للخطر

تدشين سفارة إسرائيل.. تفاصيل زيارة «لابيد» للمغرب

هدوء حذر جنوبي لبنان بعد توقف التصعيد مع إسرائيل