نقيب المهندسين: تضافر الجهود وراء تطوير نادي بني سويف

قال المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، إنه زار موقع النادي بعد توليه مهام نقابة المهندسين وكان وضعه لا يليق بمكانة المهندسين حيث كانت منشأتها مهجورة وتفتقد لمظاهر الحياة.

وأكد ضاحى أنه اليوم بعد أن تضافرت كل الجهود من أعضاء المجلس الأعلى ولجنة النوادي بالنقابة العامة ومجلس نقابة بني سويف ومن قبل كل هؤلاء دعم الدكتور محمد هاني غنيم ووجوده على رأس قيادة المحافظة وتواصله مع النقابة الفرعية بالمحافظة برئاسة المهندس محمد ثروت وتذليل كل العقبات التي كانت تصادفنا سواء كانت.

جاء ذلك فى كلمته التي القاها في افتتاح نادي مهندسي بني سويف بعد التطوير بحضور الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بني سويف والنائب بلال حبشي نائب المحافظ.

وتابع نقيب المهندسين: "فيما يخص أرض مشروع أبراج المهندسين التي زاد عمرها عن ١٦ عامًا أو أرض النادي الجديد أو أي عقبات إدارية تواجه تطوير النادي القديم، لم تحل مشكلة أرض أبراج المهندسين بالمحافظة إلا بعد توجيهات وتدخلات من رئيس الوزراء ولم تنفذ هذه التعليمات إلا في عهد الدكتور محمد هانئ غنيم، مؤكدًا أن سواعد المهندسين من أهم الأسباب الرئيسية التي تشهده البلاد من تقدم وبناء مشروعات قومية عملاقة.