الأحد 08 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة تعديات على أراضٍ زراعية فى دمياط

إزالة تعديات
إزالة تعديات

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إزالة كافة التعديات على الأرض الزراعية والبناء بدون ترخيص في المهد بمدن وقرى المحافظة. 

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، برئاسة ياقوت أحمد ورد، بإزالة فورية لحالة تعدٍ بمنطقة الشباروة الأولى، وهي عبارة عن طوب أحمر مرصوص على سطح الأرض بدون مونة بارتفاع نصف متر من ثلاثة بطول 30م حول مساحة 100م، وتمت الإزاله كامله فورًا تحت إشراف محمد البساطى، نائب رئيس المدينة لشئون القرى وأحلام الدنجاوى رئيس الوحدة المحلية بالرياض، وشعبان جاد الله، ومسؤول القسم الفني بالرياض، والمهندس عثمان القصبي مهندس الجمعية الزراعية بالهواشم.

كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، برئاسة ياقوت أحمد ورد، بحملة مكبرة لإزالة الاشغالات وإزالة العشش الموجودة بطريق المطار التابع لقرية الرياض، تحت إشراف محمد البساطى، نائب رئيس المدينة لشئون القرى وأحلام الدنحاوى رئيس قرية الرياض.

إزالة تعديات 
دمياط كفر البطيخ محافظ دمياط محافظة دمياط منال عوض

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