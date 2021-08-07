ماما دلال.. رفضت جائزة عن «أسرار البنات» وأبكت جمهور «حديث الصباح والمساء»

قدمت الفنانة دلال عبدالعزيز العديد من الأدوار خلال مشوارها الفني، منها دور الأم في العديد من الأفلام والمسلسلات وكان من بينها فيلم أسرار البنات الذي لعبت خلاله دور أم لفتاة مراهقة تتعرض لأزمة، وهو الفيلم الذي أثار ضجة وقت عرضه.

يعد فيلم أسرار البنات من أهم الأعمال التي قدمتها الفنانة دلال عبدالعزيز، وقدمت خلاله دور أم الفنانة مايا شيحة، والتي كانت في بداية مشوارها الفني في ذلك التوقيت، وهو من إنتاج العام 2001 وشاركها في البطولة الفنان الراحل عزت أبوعوف، حصل الفيلم على بعض الجوائز، إلا أن الفنانة دلال عبدالعزيز قد رفضت إحدى تلك الجوائز التي حصلت عليها لبطولة الفيلم، وقالت في أحد اللقاءات التي أجريت معها: "إن فيلم أسرار البنات من الأفلام الهامة في مشواري الفني واعتذرت عن قبول جائزة الدور الثاني التي منحتها لجنة تحكيم المهرجان الروائي الثامن للسينما للعديد من الأسباب منها أنني أرفض اعتبار لجنة التحكيم لمن تمثل دور الأم هو أنها ممثلة دور ثان، أو أن دور الأم من الأساس هو دور ثان، وهو ما أرفضه بشدة، لقد تحمست للفيلم ودوري خلاله لاعتبار أن العمل يشبه جرس إنذار للأسرة المصرية والعربية لما يمكن أن يتعرض له أولادهم من المراهقين و تصدينا لهذه القضية بشجاعة، كما أنني حصلت على جائزة أحسن ممثلة في جوائز جمعية فن السينما، وأعتبر وصف دوري في الفيلم بأنه دور ثان من قبل لجنة تحكيم المهرجان الروائي نكتة غير مفهومة، وكنت قد قررت أن تذهب قيمة الجائزة لأسر شهداء الانتفاضة الفلسطينية أيًا كانت قيمة الجائزة".

وأدت الفنانة دلال عبدالعزيز دور الأم في العديد من الأعمال الفنية منها مسلسل حديث الصباح والمساء في العام 2001، والذي لعبت خلاله دور نعمة ابنة صديق يزيد المصري التي زوجها لابنه الأكبر عزيز بعد غياب داوود الذي خطفه عساكر الخديوي، وكانت صديقتها الأقرب ما قبل زواجها من عزيز وحتى وفاتها جليلة وهو الدور الذي لعبته عبلة كامل وعقب وفاة نعمة جلست صديقتها بجوارها على فراش الموت تنعيها بكلمات أثرت في المشاهدين عند عرض المسلسل للمرة الأولي، وتترك ذات التأثير في كل مرة يذاع فيها المسلسل عبر الفضائيات.