فى ذكرى وفاتها.. أسباب جعلت هند رستم «كراش الستينات»

تحل فى هذه الأيام، ذكرى وفاة أيقونة الجمال هند رستم، والتي وفاتها المنية في الثامن من شهر أغسطس عام 2011، حيث تعتبر من الفنانات اللاوتي خلدن اسمهن ضمن مشاهير السينما المصرية، حيث ولدت هند رستم في الإسكندرية في 12 نوفمبر 1931.

توفيت هند رستم عن عمر يناهز 79 سنة في أحد المستشفيات الكبرى، بمدينة الجيزة بعد صراع قصير مع المرض، لم يدم أكثر من يومين حيث داهمتها أزمة قلبية نقلت على إثرها للعلاج في مركز الأطباء بمنطقة المهندسين.

وبجانب الموهبة الكبيرة التي تمتعت بها هند رستم، ولكن كانت أيقونة للجمال الأمر الذي جعلها فتاة الأحلام للكثير من الرجال بفترة الستينات والسبعينات، وفي التقرير التالي نسلط الضوء على الأسباب الذي جعلتها "كراش" الكثير من الرجال.

هند رستم

هند رستم.. «مارلين مونرو الشرق»

هند رستم

تمتعت الفنانة هند رستم بجمال فريد، حيث جمعت بين جمال الشرق والغرب معًا، حيث لقبت بـ"مارلين مونرو الشرق" نظرًا للتشابه الكبير بينها وبين مارلين مونرو الغرب.

هند رستم.. «فنانة جمعت بين الثقافة بجانب الفن»

هند رستم

استطاعت الفنانة هند رستم أن تجمع بين الفن والثقافة، حيث يحتوي منزلها على الكثير من الكتب، بالإضافة إلى أنها كانت حريصة على حضور الندوات الثقافية.

هند رستم..«بنت البلد الوطنية»

لم تقف الفنانة الراحلة هند رستم، مكبلة الأيدي تجاه الوطن، حيث شاركت في الكثير من المبادرات الخيرية لجمع التبرعات للجيش المصري أيام الحرب، كما أنها استغلت شهرتها الواسعة في نشر عادات وثقافة مصر للخارج.

هند رستم.. «ملكة الإغراء»

اشتهرت الفنانة هند رستم، بأدوار الإغراء في السينما المصرية في خمسينيات القرن العشرين، وعرفت بألقاب عدة منها «ملكة الإغراء» و«مارلين مونرو الشرق»، وفي الكثير من اللقاءات الصحفية أعلنت أنها لا تحب هذه الألقاب، فكانت أدوارها عبارة عن «دلع» وليس إغراء.