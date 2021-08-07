البابا ثيؤدوروس يلتقي رئيس أساقفة كيريت ويزور مدينة نيابوليس

خلال تواجد بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا ثيودروس الثاني في جزيرة كريت قام بزيارة رئيس أساقفة كريت صاحب الغبطة إيرينيوس في مكتبه بأبرشية كريت في ميجالونيزوس.

وأعرب ثيودروس عن شكره لرئيس الأساقفة على كل دعمه لعمل بطريركية الإسكندرية في عملها التبشيري بإفريقيا عن طريق البعثات التي تدعمها رئاسة أسقفية كريت. وعن تمنياته الأخوية الطيبة بالصحة لغبطته.

من جهته شكر رئيس أساقفة كريت إيرينيوس البابا ثيودروس على زيارته له في مرضه، وتمنى له التوفيق في كل رؤياه وأهدافه من أجل خير كنيسة الإسكندرية الأرثوذكسية.

على صعيد متصل، وبدعوة من المتروبوليت جيراسيموس مطران البتراء وهيرونيسوس زار بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا صاحب الغبطة ثيودروس الثاني مدينة نيابوليس. وفي كنيسة العذراء مريم الكبرى بالمدينة أقام غبطته صلاة الغروب وخدمة براكليسي العذراء مريم بحضور المتروبوليت جيراسيموس مطران بتراس وخيرونيسوس والمتروبوليت برودروموس مطران كنوسو.

والتقى في وقت سابق بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا الأرثوذكسية صاحب الغبطة ثيودروس الثاني مع رئيس جامعة كريت، البروفيسور جورجيوس كونتاكيس في مكتبه، الذي رحب بالبابا ثيودروس قائلًا: "إنه لشرف كبير للمؤسسة أن تستقبل اليوم شخصية مميزة لها مكانتها في قارة إفريقيا كلها".

خلال لقائهما، أتيحت الفرصة لصاحب الغبطة ورئيس الجامعة لتبادل الآراء حول النشاط المتنوع لبطريركية الروم الأرثوذكس في القارة الإفريقية.

وأعرب البابا أثيودورس عن إعجابه بجامعة كريت، وأشار بالتفصيل إلى الأعمال المختلفة ذات الطابع الإنساني والثقافي والاجتماعي والتعليمي التي تقوم بها بطريركية الإسكندرية الأرثوذكسية.

كما أعرب عن رغبته في التعاون مع جامعة كريت، وبشكل عام مع مؤسسات التعليم العالي في كريت، التي بإمكانها أن تهتم بتعليم شباب القارة الإفريقية في مختلف المجالات، من أجل أن يصبحوا سفراء الغد للبطريركية.

من جهته أعلن رئيس الجامعة كونتاكيس عن إعجابه ودعمه الثابت للعمل العظيم، كما وصفه، الذي تقوم به بطريركية الإسكندرية بتوجيهات غبطته، ومن خلال أنشطته المختلفة.

أخيرًا، ذكر أنه سيكون شرفًا وفرحًا خاصين لجامعة كريت أن تتعاون بشكل أوثق مع بطريركية الروم الأرثوذكس الإسكندرانية في المستقبل.