«الداخلية» تُحصل 3 ملايين و312 ألف جنيه جراء التصالح مع 66240 شخصًا

نجحت أجهزة الأمن المعنية في تحصيل 3 ملايين و312 ألف جنيه جراء التصالح مع 66240 مواطنا لعدم التزامهم بارتداء الكمامات الواقية، تنفيذا لتوجيهات رئاسة الحكومة لحماية المواطنين وعدم تفسي فيروس كورونا.

وقد واصلت وزارة الداخلية جهودها على مدار الأسبوع المنقضي، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء فى مجال الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأسفرت تلك الجهود عن ضبط (6677) قضية تموينية متنوعة، وضبط (1583) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بمضبوطات بلغت (9834) أرجيلة، وغلق (5492) محل مخالف لمواعيد الغلق.

كما تم ضبط (66525) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ (66240) شخص بقيمة 3 ملايين و312 ألف جنيه.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (285) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.