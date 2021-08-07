السعودية ترفع الطاقة الاستيعابية لمعتمري الداخل لـ60 ألف يوميًا

أعلنت السعودية، السبت، رفع الطاقة الاستيعابية لمعتمري الداخل لـ 60 ألف معتمر في اليوم.

وقال المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة هشام سعيد، في تصريحات متلفزة اليوم، إن الوزارة فتحت الخانات الزمنية لعدد 60 ألف معتمر يوميا بالإضافة إلى 30 ألف مصل في المسجد الحرام على أن تراعي هذه الفترات التشغيلية البالغ عددها 6 فترات عملية تداخل الصلوات المفروضة مع أداء مناسك العمرة.

وأوضح سعيد أن من ضمن الإجراءات الاحترازية في الحرم المكي منع الأطفال من الدخول، من أجل الحفاظ على صحة الإنسان، مشيرا إلى أن الأطفال غير محصنين ولا تظهر حالتهم في تطبيق "توكلنا" وحفاظا على الصحة العامة فإن الفترة الحالية ستكون الموافقة على دخول الحرم لمن هم 18 عاما فأكثر، وذلك حسب صحيفة "الرياض".

شروط العمرة

وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، نهاية الشهر الماضي، أبرز شروط أداء العمرة للمعتمرين من الخارج، حيث تبدأ عمرة الخارج في العودة اعتبارًا من 10 أغسطس الجاري.

واشترطت الوزارة السعودية استكمال تلقي جرعات لقاح فيروس كورونا المعتمدة في المملكة، على جميع الراغبين في أداء مناسك العمرة والزيارة للمسجد النبوي الشريف والصلاة في المسجد الحرام، مع إرفاق شهادة التحصين المصادق عليها من الجهات الرسمية في بلاد المعتمر ضمن مسوغات الطلب مع اشتراط أن تكون من اللقاحات المعتمدة بالمملكة.

وأكدت وزارة الحج والعمرة ضرورة الالتزام بإجراءات الحجر الصحي المؤسسي لدخول المسافرين القادمين إلى المملكة وفق الآليات المعتمدة من الجهات المختصة مع السماح للفئة العمرية الراغبة بالقدوم للعمرة من الخارج من 18 سنة وما فوق وفقا لاشتراطات وزارة الصحة وتحقيق التباعد داخل الحرمين الشريفين.

وقالت الوزارة إن ذلك من خلال الحجز المسبق لأداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي والصلاة في الروضة الشريفة وفقا للضوابط والطاقة الاستيعابية المعتمدة في منصة "اعتمرنا".

أضافت أن تحديد الدول التي يقدم منها المعتمرون وأعدادهم تخضع بحسب تصنيف الإجراءات الوقائية والاشتراطات المعتمدة من الجهات المختصة في السعودية، وتحديثها بشكل دوري.

وشددت وزارة الحج والعمرة أهمية مراجعة المعتمرين لأحد المراكز الطبية المعتمدة في بلد المعتمر للتحقق من الحالة الصحية قبل طلب إصدار التأشيرة وفق الضوابط والمعايير المعتمدة من وزارة الصحة بهذا الشأن.