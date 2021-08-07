السبت 07 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية ترفع الطاقة الاستيعابية لمعتمري الداخل لـ60 ألف يوميًا

المسجد الحرام
المسجد الحرام

أعلنت السعودية، السبت، رفع الطاقة الاستيعابية لمعتمري الداخل لـ 60 ألف معتمر في اليوم.

وقال المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة هشام سعيد، في تصريحات متلفزة اليوم، إن الوزارة فتحت الخانات الزمنية لعدد 60 ألف معتمر يوميا بالإضافة إلى 30 ألف مصل في المسجد الحرام على أن تراعي هذه الفترات التشغيلية البالغ عددها 6 فترات عملية تداخل الصلوات المفروضة مع أداء مناسك العمرة.

وأوضح سعيد أن من ضمن الإجراءات الاحترازية في الحرم المكي منع الأطفال من الدخول، من أجل الحفاظ على صحة الإنسان، مشيرا إلى أن الأطفال غير محصنين ولا تظهر حالتهم في تطبيق "توكلنا" وحفاظا على الصحة العامة فإن الفترة الحالية ستكون الموافقة على دخول الحرم لمن هم 18 عاما فأكثر، وذلك حسب صحيفة "الرياض".

شروط العمرة

وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، نهاية الشهر الماضي، أبرز شروط أداء العمرة للمعتمرين من الخارج، حيث تبدأ عمرة الخارج في العودة اعتبارًا من 10 أغسطس الجاري.

واشترطت الوزارة السعودية استكمال تلقي جرعات لقاح فيروس كورونا المعتمدة في المملكة، على جميع الراغبين في أداء مناسك العمرة والزيارة للمسجد النبوي الشريف والصلاة في المسجد الحرام، مع إرفاق شهادة التحصين المصادق عليها من الجهات الرسمية في بلاد المعتمر ضمن مسوغات الطلب مع اشتراط أن تكون من اللقاحات المعتمدة بالمملكة.

وأكدت وزارة الحج والعمرة ضرورة الالتزام بإجراءات الحجر الصحي المؤسسي لدخول المسافرين القادمين إلى المملكة وفق الآليات المعتمدة من الجهات المختصة مع السماح للفئة العمرية الراغبة بالقدوم للعمرة من الخارج من 18 سنة وما فوق وفقا لاشتراطات وزارة الصحة وتحقيق التباعد داخل الحرمين الشريفين.

وقالت الوزارة إن ذلك من خلال الحجز المسبق لأداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي والصلاة في الروضة الشريفة وفقا للضوابط والطاقة الاستيعابية المعتمدة في منصة "اعتمرنا".

أضافت أن تحديد الدول التي يقدم منها المعتمرون وأعدادهم تخضع بحسب تصنيف الإجراءات الوقائية والاشتراطات المعتمدة من الجهات المختصة في السعودية، وتحديثها بشكل دوري.

وشددت وزارة الحج والعمرة أهمية مراجعة المعتمرين لأحد المراكز الطبية المعتمدة في بلد المعتمر للتحقق من الحالة الصحية قبل طلب إصدار التأشيرة وفق الضوابط والمعايير المعتمدة من وزارة الصحة بهذا الشأن.

الحج العمرة السعودية مكة أداء العمرة الحج والعمرة المسجد الحرام

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثالوث الأعداء

الأكثر قراءة

مستشار الرئيس يكشف سبب وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز (فيديو)

وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز بعد صراع طويل مع المرض

النيابة العامة تأمر بحبس مساعد شرطة احتياطيًّا لاتهامه بقتل اثنين بالقليوبية

صورة جديدة لقاتلة فتاة المول فى البحيرة

دلال عبد العزيز.. قصة 97 يوما في المستشفى حتى الوفاة

موعد جنازة الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

فى محبة دلال عبدالعزيز.. روح مصر الطيبة

ماجد حبته

إثيوبيون يقاومون الإبادة

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «3»

ماجد حبته

لا حوار مع الخلايا السرطانية

أحمد المريخي

حتى لا يتحول الشاعر إلى قاتل

مدحت بشاى

العذراء وأيقوناتها الخالدة

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع «1-2»

ماجد حبته

الأفغان يقاومون.. و«طالبان» تتوحش

صور

الشوط الأول.. الزمالك يضرب غزل المحلة بـ 3 أهداف

الحر في مصر

جنازة حسب الله الكفراوى

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية تدين جريمة قتل الاحتلال الإسرائيلى لمواطن فى نابلس

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: المجتمع الدولي يشهد جرائم الاحتلال ولا يزال مشلولا

الاحتلال الإسرائيلى يقصف عدة مواقع فى قطاع غزة ويلحق أضرارًا بالممتلكات