جهود مكثفة لكشف لغز العثور على جثة داخل حمام عمومي بالغربية

تجري مباحث الغربية جهود مكثفة لكشف لغز العثور على جثة لشاب في أحد الحمامات العمومية بالقرب من كورنيش نهر النيل في زفتي.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ من أهالي منطقة الكوبري الفرنساوي بجوار كورنيش النيل، بالعثور على جثة شاب يدعى "علي ع ا " داخل أحد دورات المياه بالحمامات العامة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى مكان الحادث وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى زفتى العام وتشكيل فريق بحث لمعرفة ما إذا كان يوجد شبهة جنائية من عدمه ، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة للتحقيق.