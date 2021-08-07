الملكة.. «سجل ذهبى» فى الكاراتيه من إفريقيا إلى «الدورى العالمى»

هذا حدث تاريخى، إنجاز بداخله العديد من الإنجازات التاريخية الأخرى، فالأمر لا يقتصر على حصد ميدالية فى أوليمبياد «طوكيو ٢٠٢٠» فحسب، وهو إنجاز تسعى إليه الدول وتُعد له العدة على مدار سنوات، بل يمثل عودة لمصر إلى منصة «الذهب الأوليمبى» بعد غياب ١٧ سنة. هذا الإنجاز الذى حققته فريال أشرف، لاعبة المنتخب الوطنى للكاراتيه، أمس، بحصد الميدالية الذهبية فى وزن فوق ٦١ كجم، بعد فوزها على بطلة أذربيجان أرينا زاريستيكا-يمثل أول ميدالية ذهبية للبعثة المصرية فى «طوكيو ٢٠٢٠»، والذهبية الأولى لمصر منذ الميدالية التى حصدها كرم جابر فى المصارعة خلال دورة «أثينا ٢٠٠٤»، كما أن «فريال» أصبحت أول لاعبة مصرية تحقق ميدالية أوليمبية ذهبية لمصر فى التاريخ، لتنهى بذلك احتكار «الرجال» لـ«الذهب». وتملك فريال أشرف، المولودة فى ١٦ فبراير ١٩٩٩، سجلًا حافلًا بالإنجازات، بداية من الحصول على برونزية الدورى العالمى للكاراتيه فى وزن ٦٨ بالمغرب عام ٢٠١٧، لتصبح أول مصرية تحقق هذا الإنجاز، وصولًا إلى فضية الدورى العالمى للكاراتيه فى الصين عام ٢٠١٨. وحصلت «فريال» أيضًا على برونزية بطولة إفريقيا للكاراتيه فى رواندا عام ٢٠١٨، ثم الميدالية الذهبية فى بطولة العالم لناشئى الكاراتيه فى تشيلى عام ٢٠١٩، بعد فوزها فى المباراة النهائية على اللاعبة الروسية فيكتوريا إيسافا بنتيجة ٢- صفر، وفى العام ذاته، حصلت على ذهبية بطولة الدورى العالمى للكاراتيه فى الإمارات. كما حصلت «فريال» على ذهبية البطولة الإفريقية فى ٢٠٢٠، ثم فضية بطولة الدورى العالمى الكاراتيه فى فرنسا، بعد خسارتها من الأذربيجانية «أرينا» التى هزمتها فى نهائى الأوليمبياد بالأمس. وفازت كذلك بفضية بطولة «البريميرليج» للكاراتيه فى النمسا، ثم بنفس الميدالية فى تركيا خلال عام ٢٠٢١، بسبب الإصابة التى منعتها من المشاركة فى المباراة النهائية.