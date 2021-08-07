السبت 07 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

المقاتل.. أفضل ناشئ فى العالم ومُتوج بكل البطولات

أحمد الجندى
أحمد الجندى

ربما لم تسمع عن أحمد الجندى سوى بالأمس، بعدما نجح فى تحقيق أول ميدالية فضية للبعثة المصرية فى أوليمبياد «طوكيو ٢٠٢٠»، ضمن منافسات لعبة الخماسى الحديث، التى تعد أول ميدالية أوليمبية لمصر والعرب والأفارقة فى هذه اللعبة على مستوى الكبار.

لكن المتتبع لسيرة هذا الرياضى الشاب، الذى لم تتخط سنوات عمره الـ٢١ بعد، يعرف أننا أمام بطل بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وأن تفوقه على أبطال العالم فى الخماسى الحديث، ونجاحه فى إضافة أول فضية لها منذ أوليمبياد «لندن ٢٠١٢»، عندما حقق كرم جابر فضية المصارعة فى هذه السنة- لم يأتِ من فراغ.

فـ«الجندى» تُوج بجميع البطولات التى شارك فيها مع المنتخب الوطنى، وهو الفائز بلقب «أفضل ناشئ فى العالم»، وسبق أن حصل على جائزة «محمد بن راشد آل مكتوم فى الإبداع الرياضى». واستطاع «الجندى» التتويج بالميدالية البرونزية فى منافسات بطولة العالم للكبار للخماسى الحديث، وتأهل منها إلى أوليمبياد «طوكيو ٢٠٢٠».

وفى عام ٢٠١٨، تُوج بالميدالية الذهبية فى دورة الألعاب الأوليمبية للشباب، والميدالية الذهبية ببطولة العالم للشباب، وذهبية بطولة العالم للناشئين، لينجح فى تحقيق ثلاثية تاريخية، كما فاز بجائزة أفضل لاعب فى العالم على مستوى الناشئين، من قبل الاتحاد الدولى للخماسى مرتين على التوالى، وأُدرج فى قائمة الشرف الوطنى المصرى. و«الجندى» من مواليد القاهرة، وهو من أسرة رياضية من الطراز الأول، فوالده مارس التنس، ووالدته تلعب كرة اليد.

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ثالوث الأعداء

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