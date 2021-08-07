«الدستور» تكشف الأسرار الكاملة لـ عودة رحلات العُمرة

أعلنت اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، فى أواخر يوليو الماضى، عن البدء فى استقبال رحلات العمرة من خارج المملكة مجددًا، اعتبارًا من الثلاثاء المقبل الموافق ١٠ أغسطس الجارى، بعد تعليقها منذ مارس ٢٠٢٠ بسبب تفشى جائحة فيروس «كورونا».

وأثار الإعلان السعودى عدة تساؤلات حول إمكانية تسيير رحلات العمرة من مصر، أو إيفاد رحلات عن طريق خطوط طيران غير مباشرة إلى المملكة، فى ظل استمرار قرار توقف حركة الطيران بين البلدين منذ ٩ مارس ٢٠٢٠.

وعلى الرغم من غموض الموقف تجاه المعتمرين المصريين فإن جهات عدة فى مصر استعدت لتنظيم رحلات العمرة فى حال اشتمل قرار السلطات السعودية على السماح للمصريين بالسفر إلى الأراضى المقدسة.

«الطيران»: تنفيذ جميع الاشتراطات والتدابير الاحترازية لاستئناف الرحلات الجوية

قالت مصادر فى وزارة الطيران المدنى إن وزارة الصحة السعودية لا تمانع من استئناف الرحلات الجوية مع مصر، فى ظل الإجراءات والتدابير الاحترازية التى تتبعها الدولتان بجميع المطارات.

وكشفت المصادر عن لقاء جمع الدكتور مهندس أشرف نوير، رئيس سلطة الطيران المدنى، مع مسئولين من الجانب السعودى، لتقديم التطمينات اللازمة لعودة الرحلات الجوية بين الجانبين، وطلب إعادة النظر فى قرار منع استقبال المطارات السعودية رحلات طيران من مصر، وهو حظر لا يقتصر على مصر وحدها لكن يشمل عدة دول أخرى بسبب مخاوف من جائحة فيروس «كورونا».

وأوضحت المصادر أنه لم يتحدد بعد الموعد الرسمى لاستئناف الطيران بين مصر والسعودية، مؤكدة جاهزية جميع قطاعات وشركات ومطارات وزارة الطيران المدنى لإطلاق رحلات العمرة، مع تنفيذ جميع متطلبات السلطات الصحية السعودية، لعودة حركة السفر بشكلها الطبيعى خلال الفترة القليلة المقبلة.

وكشف عمرو أبوالعينين، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، عن عدم تلقى الشركة أى إخطارات بشأن استئناف تشغيل رحلاتها إلى المملكة العربية السعودية، رغم إعلان الأخيرة فتح باب تلقى طلبات أداء العمرة.

وقال «أبوالعينين»، لـ«الدستور»، إن هناك لجنة مختصة ستحدد الضوابط المنظمة لسفر المعتمرين المصريين، بالتنسيق مع سلطتى الطيران والصحة السعوديتين، حال إعادة تشغيل الرحلات بين البلدين.

وشدد على التزام سلطة الطيران المصرى بتطبيق الضوابط الصحية والتنظيمية التى سيجرى إعلانها، فور صدور قرار رسمى من الجانب السعودى باستقبال المعتمرين المصريين.

«الصحة»: توفير كل اللقاحات.. و«جواز سفر صحى» على الموبايل

استعدت وزارة الصحة والسكان لموسم العمرة عبر توفير لقاحات «كورونا» بمختلف أنواعها المعتمدة لدى المملكة السعودية، لتطعيم المواطنين الراغبين فى السفر لأداء المناسك، فور رفع حظر الطيران مع مصر.

وتنفذ «الصحة» خطة من محورين، الأول: توفير كل اللقاحات المستخدمة فى التطعيم ضد الفيروس، التى تشترط السعودية الحصول عليها قبل السفر إليها، منها ٢.٤ مليون جرعة من لقاح «فايزر»، وغيره من لقاحات «جونسون آند جونسون» و«أسترازينيكا».

ويتعلق المحور الثانى بالبدء فى استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على اللقاح للراغبين فى استخراجها، من خلال ١٢٦ مكتبًا مخصصًا لاستخراجها على مستوى محافظات الجمهورية، بداية من أول أغسطس الجارى.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، إنه تم تحديد ١٢٦ مكتبًا مخصصًا لاستخراج شهادات التطعيم باللقاح، نظير سداد مبلغ ١٠٠ جنيه للمصريين و١٠ دولارات للأجانب، موضحًا أن الشهادات تحمل رمز الاستجابة السريع «QR CODE»، الذى يتيح إظهار بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقى اللقاح فور المسح الإلكترونى باستخدام الموبايل.

وأشار إلى استعداد الوزارة لإطلاق تطبيق الموبايل الإلكترونى «Egypt Health Passport» ليكون بمثابة جواز سفر صحى إلكترونى، يمكن استخدامه فى المطارات، حيث يقوم المسافر بإدخال بياناته على التطبيق الذى يتعرف على شهادة التطعيم باللقاح، متابعًا: «يمكن استخدام تلك الخاصية فى الأماكن المختلفة التى تتطلب التعرف على موقف الأشخاص من تلقى اللقاح».

شركات السياحة: جاهزون.. وتوقعات بارتفاع الأسعار 50%

قال باسل السيسى، نائب رئيس غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة الرئيس الأسبق للجنة السياحة الدينية بالغرفة، إن القرار السعودى سالف الذكر يقتصر على استقبال ٢٠ ألف معتمر فقط، وذلك من الدول التى لم يتم تعليق السفر منها إلى المملكة، لحين تقييم التجربة وزيادة الأعداد تدريجيًا، مرجحًا رفع قرار تعليق الطيران بين مصر والسعودية بعد تقييم نتائج المرحلة الأولى من إعادة التشغيل.

وأضاف: «رغم غموض مصير قرار المملكة بشأن تعليق الطيران مع مصر، وانعكاس ذلك على صعوبة الاستفادة من قرار عودة رحلات العمرة للقادمين من خارج المملكة، تعد عودة الرحلات بعد توقف لأكثر من سنة خطوة جيدة تبشر بانفراجة خلال المرحلة المقبلة».

وكشف عن وجود مساعٍ داخل المملكة لحل إشكالية الأنواع غير المعتمدة لديها من لقاحات «كورونا»، خاصة لقاحى «سينوفارم» و«سينوفاك»، إلى جانب اللقاحات الروسية، بالإضافة إلى التفاوض بشأن المعامل المعتمدة التى يشترط الحصول منها على التحليل الخاص بالفيروس، لتسهيل عملية إنهاء إجراءات السفر والسماح للجميع بأداء العمرة.

وقال علاء الغمرى، عضو غرفة شركات السياحة، إنه لم يتم تفعيل عمل أى من الوكلاء السعوديين المصرح لهم بالعمل مع الوكلاء الخارجيين من مختلف دول العالم، مضيفًا: «المصريون لن يتمكنوا من أداء العمرة فى الفترة الحالية، رغم قرار استقبال رحلات العمرة من الخارج، فى ظل استمرار تعليق الطيران بين مصر والسعودية».

وتوقع «الغمرى» ارتفاع أسعار برامج العمرة بأكثر من ٥٠٪، مقارنة بمثيلتها فى ٢٠١٩، نظرًا للإجراءات التى اعتمدتها السعودية فى التسكين وانتقالات المعتمرين، وعلى رأسها تحديد فنادق معينة لاستقبال المعتمرين، وفرض قيمة رسوم تأمين طبى للمعتمر، بما يعنى اختفاء برامج «عمرة الـ٣ نجوم»، التى كانت تضم أعدادًا كبيرة من المعتمرين المصريين، واستبدالها ببرامج الـ«٤ و٥ نجوم».

وحذر ياسر سلطان، عضو غرفة شركات السياحة واللجنة العليا للحج والعمرة سابقًا، من الإعلانات الخاصة بتنظيم أى برامج عمرة فى الوقت الراهن، وذلك لحين إعلان المملكة العربية السعودية بدء استقبال المواطنين المصريين، والضوابط النهائية المنظمة لرحلات العمرة.

وقال «سلطان» إن غرفة شركات السياحة وجهت رسالة توعية لحث المواطنين الذين يخططون لأداء مناسك العمرة هذا العام على سرعة التقدم للحصول على لقاح فيروس «كورونا»، للتأكد من جاهزيتهم للسفر حال صدور الضوابط المنظمة للعمرة من وزارة السياحة، مشددًا على أن شركات السياحة مستعدة لموسم العمرة فور إعلان السعودية تسيير رحلات مع مصر.

وأشار إلى موافقة شركات السياحة على الضوابط الصادرة من الجانب السعودى، ومن بينها تقديم خطاب ضمان بـ٢٠٠ ألف ريال، كاشفًا عن أن وزارة السياحة والآثار المصرية لم تعقد أى اجتماعات بعد لمناقشة الاستعدادات للموسم الجديد أو التشاور حول آليات العمل الجديدة.

«شهادات تحصين» وتقليل الكثافة فى الغرف والأتوبيسات

وضعت المملكة العربية السعودية ٦ شروط أساسية لاستقبال رحلات العمرة، على رأسها تقديم «شهادة تحصين» مصدّق عليها من جهات رسمية تفيد بحصول الراغب فى العمرة على جرعات أحد لقاحات «كورونا» المعتمدة فى المملكة، وأيضًا قصر رحلات العمرة على الدول التى لم يتم تعليق القدوم منها، بعدد ٢٠ ألف معتمر كمرحلة أولى، ثم يزداد العدد تدريجيًا فيما بعد وفق الوضع الصحى.

كما اشترطت المملكة ألا تقل سن المعتمر عن ١٨ عامًا، والالتزام بتوافر تذاكر سفر مؤكدة ذهابًا وإيابًا للمعتمرين، بالإضافة إلى عدم تجاوز الفردين عند تسكين المعتمرين داخل الغرفة الواحدة، وأن تكون أعداد المعتمرين داخل الأتوبيسات السياحية التى تنقلهم بين المشاعر المقدسة لا تتجاوز ٢٥ معتمرًا.

ووضعت المملكة نظامًا دقيقًا لمتابعة الحالة الصحية للمعتمرين، وضمان الحد من فرص نقل العدوى، بداية من تأكيد حصول الراغب فى العمرة على جرعتى اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» المعتمد لدى وزارة الصحة السعودية، وإجراء تأمين طبى شامل على المعتمر كشرط للحصول على التأشيرة، الذى يضمن تقديم كل الخدمات الصحية فى المراكز والمستشفيات السعودية والعلاج فى حالة الإصابة بـ«كوفيد- ١٩».

وشملت الخطوات إدخال البيانات النهائية الخاصة بالمعتمرين على النظام الإلكترونى للوكيل الخارجى قبل قدوم المعتمرين بـ٢٤ ساعة، على أن يدفع الوكيل الخارجى مبلغًا ماليًا يصل إلى ٢٠٠ ألف ريال لصالح شركة العمرة السعودية من خلال البنك السعودى.

كما شملت إخضاع المعتمر للحجر الصحى فور وصوله إلى الأراضى السعودية، مع تزويده بنشرة توعية على حسب لغته قبل قدومه إلى المملكة، بالإضافة إلى تدشين نظام حجز إلكترونى لمواعيد الصلاة فى المسجد النبوى أو الروضة الشريفة، وتسيير مرشد صحى يرافق كل مجموعة من المعتمرين خلال توجههم لأداء المناسك المختلفة.