حمدى الميرغنى ناعيًا دلال عبدالعزيز: مع السلامة يا جميلة

نعى الفنان حمدي الميرغني الفنانة دلال عبدالعزيز التي رحلت عن عالمنا مساء اليوم عن عمر ناهز ٦١ عامًا بعد صراع مع المرض دام 3 أشهر.

وكتب الميرغني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته ياطيبة ياكريمة ياجميلة القلب والخُلق هتوحشيني والله ربنا وحده يعلم معزتك وغلاوتك عندي"

أضاف: "مع السلامة يا أطيب خلق الله.. ربنا يصبر أخواتي دنيا وأيمي ورامي وحسن.. أرجوكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة ولأهلها بالصبر والسلوان".

الفنان حمدي الميرغني و الفنانة دلال عبدالعزيز

موعد جنازة الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز

وكشف الإعلامي رامي رضوان عن موعد جنازة الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز التي غابت عن عالمنا ظهر اليوم بعد صراع لمدة 100 يوم مع تبعات فيروس كورونا.

وكتب رامي عبر حسابه بفيسبوك: «صلاة الجنازة غدًا بمشيئة الله عقب صلاة الظهر بمسجد المشير بالتجمع الخامس، والعزاء في مدافن الأسرة بمدافن الوفاء والأمل بمدينة نصر، نسألكم الفاتحة والدعاء».

وولدت دلال عبدالعزيز بإحدى قرى الشرقية، وحصلت على بكالوريوس من كلية الزراعة جامعة الزقازيق، وبكالوريوس من كلية الإعلام جامعة القاهرة، كما حصلت على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة، وحصلت على دبلوم في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، شاركت بالعديد من المسلسلات والمسرحيات والأفلام السينمائية واستطاعت خلال تلك الأعمال الحصول على العديد من الجوائز كأفضل ممثلة.