المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف لـ3 متهمين بالاتجار في المخدرات بمدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس بمعاقبة 3 متهمين بالاتجار في نبات الفودو والترامادول المخدرين بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه في مدينة نصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين حسين عبد المنصف زهران، وخالد فخري الشلقامي، ومروة هشام بركات، وأمانة سر خالد عبد المنعم، ومعتز مدحت.

وكشف أمر الإحالة اتجار المتهمين «إبراهيم .ع .ح .أ»، 27 سنة، كهربائي، و«طارق. ع .ح . أ»، 19 سنة، كهربائي و«أحمد .م .م .م»، 31 سنة، عامل كهربائي سيارات، في القضية رقم 924 لسنة 2021 جنايات مدينة نصر أول والمقيدة برقم 236 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة بدائرة قسم أول مدينة نصر في نبات الفودو وجهر الترامادول المخدرين في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأضافت تحريات نقيب شرطة أحمد سيد أبو زيد خطاب معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول أنه حال مروره الأمني بدائرة القسم أبصر المتهمين مشهرين أسلحة بيضاء «كتر» فضبطهم وضبط الأسلحة البيضاء إحرازهم وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته على 40 كيس بلاستيكي بداخلهم كمية من نبات عشبي أخضر اللون يشب نبات الفودو المخدر وهاتف جوال وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته على 26 كيس بلاستيكي بداخلهم كمية من نبات عشبي يشبه نبات الفودو ومبلغ مالي وبتفتيش المتهم الثالث عثر بحوزته على 12 جزء من قرص لعقار الترامادول المخدر وهاتف جوال ومبلغ مالي، وبمواجهتهم بالمضبوطات أقرروا بإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات البيع للمواد المخدرة والهواتف المحمولة للتنسيق مع عملائه والأسلحة البيضاء للدفاع عن نفسهم وتجارتهم غير المشروعة.