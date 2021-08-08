الأحد 08 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات

«يجمع العشاق».. «الدستور» داخل أول مهرجان للقهوة في مصر (صور)

مهرجان للقهوة في
مهرجان للقهوة في مصر

نظّم مجموعة من الشباب أول مهرجان للقهوة في مصر، حيث اجتمع عشاق القهوة في أحد الفنادق على مدى ثلاثة أيام، من أجل تذوق مختلف أنواع القهوة إلى جانب عدد من الأنشطة الأخرى.

وقال أحمد جمال، منظم المهرجان، إن التجمع يضم عددًا كبيرًا من صناع القهوة المشهورين، وكذلك عدد من المدونين والمؤثرين على السوشيال ميديا المهتمين بالقهوة.

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مهرجان للقهوة في مصر 

 

وأضاف "جمال" لـ"الدستور"، أنه تم تنظيم جلسات عن تاريخ القهوة وطرق تصنيعها وأنواعها وأفضل أنواعها، وحصل المشاركون فيه على مشروبات مختلفة لأنواع القهوة مجانا على مدار ثلاثة أيام.

ويضم المهرجان أيضًا منافذ بيع لكل أنواع القهوة ومستلزماتها سواء عن طريق المحلات المشهورة أو عن طريق الوكلاء لكل منتج.

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مهرجان للقهوة في مصر 

 

وبحسب منظم المهرجان فإن الإقبال على المهرجان كثيفًا؛ لأن أعداد عشاق القهوة في مصر كبيرة، واستغلوا فرصة إقامة المهرجان للمشاركة فيه. 

وضم المهرجان مجموعة من المسابقات وأهمها مسابقة أقوى صانع قهوة تحت عنوان "Top Barista" وتنافس بها مجموعة من صانعي القهوة بد تسجيل أسمائهم، وهؤلاء المتسابقين أعدّوا القهوة للجنة التحكيم المؤلفة من 3 حكام من أصحاب الخبرة في صناعة وتذوق القهوة.

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مهرجان للقهوة في مصر 

 

ومن جميع المتسابقين يختار المنظمين 15 شخصًا يتنافسون، ليصل 5 منهم إلى المرحلة التالية وهي مرحلة العرض المباشر أمام جمهور المهرجان، ويصنعون القهوة أمام لجنة التحكيم والتي ستعلن من بينهم أفضل باريستا.

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مهرجان للقهوة في مصر 

 

وعلى هامش المهرجان ستوزع لجوائز على محبي وعشاق القهوة، ويختار منظمي المهرجان أفضل 3 مشجعين للمتسابقين من بين الحضور، كما ستوزع عليهم مجموعة من الهدايا التي وصفها منظمي المهرجان بهدايا السعادة، ومن المتوقع أن تكون لها علاقة مباشرة بالقهوة.

وعد منظموا المهرجان محبي القهوة بالكثير من المفاجآت التي لم يعلن عنها حتى الآن، ولكنها ستنتظر الحضور داخل الفندق الذي سيعقد به الدورة الأولى لمهرجان القهوة في مصر، وستكون هناك الكثير من الألعاب المرحة والجوائز لتسلية الجمهور.

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مهرجان للقهوة في مصر 

 

اول مهرجان للقهوة مصر أكواب قهوة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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