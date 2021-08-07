السبت 07 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أيام زمان

«تطهير الفن من صاحبات الكسب الحرام».. دلال عبد العزيز تكشف حجم ثروتها

دلال عبد العزيز
دلال عبد العزيز

تحدثت الفنانة دلال عبد العزيز عن حياتها ومشروعاتها مع زوجها الراحل النجم سمير غانم في حوار أجرته مع جريدة «العربي» عام 1998.

وقالت دلال عبد العزيز إنها فكرت في إنتاج أفلامها مع زوجها سمير غانم، مضيفة: «كانت فكرة عابرة وانتهت لأن الانتاج له ناسه، وأنا وسمير لا نعرف الألف من كوز الدرة في عالم الفلوس، فأنا لا أعرف عن الفلوس إلا صرفها، ولكن البيع والشراء أنا لست ماهرة فيه، والمناخ السينمائي حاليا لا يشجع، فقد رأينا وسمعنا مؤخرا عن الخسائر الفادحة التي اصابت الكثير من الفنانين الذين دخلوا هذا المجال الخطير الذي يسيطر عليه حيتان فقلنا خلينا في الأمان أحسن».

وأضافت: «أما عن الثروة فرصيدي في البنك هو الستر، ومن يعرف عني غير ذلك عليه مواجهتي، وأنا لست من أصحاب الملايين مثل الأخريات، ولكن الحال مستور والحمد لله، وعموما أنا أحمد الله على كل شئ، وانا مع الذين يطالبون فناناتنا الشابات بالإفصاح عن مصدر ثرواتهن، لأن البعض فعلا يستغل الفن في الكسب غير المشروع، وهن معروفات للجميع، ومن حق المجتمع أن يعرف مصادر أموال جميع مواطنيه حتى ولو كاناو فنانين، فالفنان مواطن قبل كل شئ، وله حقوق وعليه واجبات، والفن عطاء وليس أخذ فقط كما يعتقد البعض خاصة وأننا نسمع ونرى بكل أسف فنانات صغيرات مازلن في بداية مشوارهن الفني ويتحدثن عن سياراتهن الفاخرة باهظة الثمن وشققهن "مش عارفة إيه" لذلك فمن مصلحة الفن أن يتطهر الوسط الفني من صاحبات الكسب الحرام».

وفي الأخير قالت: «أقيم أعمالي ومشواري وعملي بالفن أصلا، فأجد أنني راضية وبخير والحمد لله، وأتأكد يوما بعد يوم أن الفن هو اسمى رسالة والدليل على ذلك ما تسمعه بين اليوم والآخر عن عودة ممثلاتنا وفنانينا الكبار المعتزلين للفن».

الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز سمير غانم قصة حب دلال وسمير غانم الكسب الحرام رأي دلال عبد العزيز في زميلاتها

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثالوث الأعداء

الأكثر قراءة

وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز بعد صراع طويل مع المرض

مستشار الرئيس يكشف سبب وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز (فيديو)

«الدستور» تكشف الأسرار الكاملة لـ عودة رحلات العُمرة

وزير الخارجية يزور المنامة وينقل رسالة من الرئيس السيسي إلى ملك البحرين

انتهاء تنفيذ المراحل الأولى لـ30 مدينة جديدة باستثمارات ٧٠٠ مليار جنيه.. قريبًا

شاهد.. كيف ودّعت عبلة كامل صديقتها دلال عبدالعزيز؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا؟ (نساء الظل)

عبدالوهاب داود

فى محبة دلال عبدالعزيز.. روح مصر الطيبة

ماجد حبته

إثيوبيون يقاومون الإبادة

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «3»

ماجد حبته

لا حوار مع الخلايا السرطانية

أحمد المريخي

حتى لا يتحول الشاعر إلى قاتل

مدحت بشاى

العذراء وأيقوناتها الخالدة

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع «1-2»

صور

الزمالك والمحلة.. لحظة منح القائد شيكابالا الحاوي أيمن حفني شارة القيادة

الشوط الأول.. الزمالك يضرب غزل المحلة بـ 3 أهداف

الحر في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

هدوء حذر جنوبي لبنان بعد توقف التصعيد مع إسرائيل

الرئاسة الفلسطينية تدين جريمة قتل الاحتلال الإسرائيلى لمواطن فى نابلس

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: المجتمع الدولي يشهد جرائم الاحتلال ولا يزال مشلولا