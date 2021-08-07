«مفتي أستراليا» يؤكد على دور المؤسسات الدينية المصرية في نشر الوسطية

كشف الدكتور سليم علوان الحسينى مفتي أستراليا الذي زار مصر مؤخراَ للمشاركة في مؤتمر الإفتاء العالمي الذي نظمته دار الإفتاء المصرية كواليس اللقاء الذي جمعه بالدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وأكد أن اللقاء كان ودياً وتم الحديث فيه عن الدور الواجب القيام به خلال الفترة المقبلة من قبل المؤسسات الدينية في العالم الإسلامي لنشر الوسطية والتصدي للفكر المتطرف.



وأوضح "مفتي أستراليا" لـ"الدستور"، أن دار الإفتاء والمجلس الإسلامى الأعلى فى أستراليا يسعون للتعاون مع جميع المؤسسات الدينية حول العالم و بالطبع المؤسسات الدينية المصرية دائما تكون في المقدمة نظرا لدورها الهام والمحوري في العالم، وهذا يعلمه القاصي والداني.

وقالت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء الأسترالية، إن فضيلة الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا قام بزيارة ودية إلى سعادة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في مقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية القاهرة.



وخلال اللقاء أثنى فضيلة الدكتور الشيخ سليم علوان على جهود وزارة الأوقاف في نشر صحيح الدين وسماحة الإسلام ووسطيته، وسعيها الدائم للتواصل الحضاري، من خلال مبعوثيها وموفديها وإصداراتها المترجمة إلى اللغات الأجنبية المختلفة.

كما استعرض فضيلة الأمين العام خلال اللقاء أهم النشاطات التي تقوم بها دار الفتوى والمؤسسات التربوية والتعليمية المنضوية تحت مظلتها في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد وكيف قامت دار الفتوى بالاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي في نشر نهج الاعتدال والوسطية والسعي لتوجيه الجالية في اتباع النصائح والإرشادات الصادرة عن وزارة الصحية في أستراليا للحد من انتشار المرض.



وفي ختام اللقاء كان تبادل الهدايا حيث أهدى وزير الأوقاف الأمين عام لدار الفتوى في أستراليا بعض الكتب وبدوره أهدى فضيلة الدكتور الشيخ سليم علوان بعض إصدارات دار الفتوى من الكتب ومنها نسخة نادرة من كتاب الأدب المفرد الذي تم إصداره حديثا بتحقيق فضيلته.