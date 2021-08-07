السبت 07 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

باكستان تستقبل مليوني جرعة من لقاحات كورونا

جرعة من لقاحات كورونا
جرعة من لقاحات كورونا

استقبلت باكستان، اليوم، مليوني جرعة جديدة من لقاحات كورونا (سينوفارم) الصينية وذلك عبر ثلاث رحلات خاصة لشركة الخطوط الجوية الباكستانية بهدف مواجهة الموجة الرابعة من جائحة كورونا.
ووفقا لوكالة الأنباء الباكستانية، تعتزم الحكومة شراء دفعة أخرى من لقاح كانسينو الصيني تقدر بـ1.5 مليون جرعة خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث قامت باكستان بتسريع عملية التطعيم في أعقاب الموجة الرابعة من جائحة كورونا في البلاد.
وتستخدم باكستان اللقاحات الصينية بشكل أساسي في حملة التطعيم ومنها لقاحات سينوفارم وسينوفاك بجانب لقاحات أخرى، حيث أطلقت السلطات الصحية الباكستانية حملة تطعيم في مارس الماضي على مستوى البلاد بحوالي مليون جرعة من لقاح سينوفارم تبرعت بها الصين.
وتعمل الحكومة الباكستانية على توسيع حملة تطعيم لتحقيق الهدف المتمثل في توفير 70 مليون جرعة من اللقاحات لمواجهة انتشار الفيروس، حيث تم تطعيم أكثر من 30 مليون شخص في باكستان حتى الآن.

شهدت حصيلة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ارتفاعاً، في جميع أنحاء دول العالم، سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثالوث الأعداء

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