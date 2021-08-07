كينيا تسجل 1205 إصابات و29 حالة وفاة بكورونا

سجلت كينيا 1205 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 211 ألفاً و28 حالة.

وأشارت وزارة الصحة الكينية - وفقا لصحيفة (نيشن) الكينية، اليوم السبت - إلى تسجيل 29 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 4117 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تعافي 1242 شخصا من المرض، ما يرفع الإجمالي إلى 197 ألفا و29 حالة تعاف.

شهدت حصيلة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ارتفاعاً، في جميع أنحاء دول العالم، سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات.