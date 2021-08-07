السبت 07 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كينيا تسجل 1205 إصابات و29 حالة وفاة بكورونا

كينيا
كينيا

سجلت كينيا 1205 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 211 ألفاً و28 حالة.
وأشارت وزارة الصحة الكينية - وفقا لصحيفة (نيشن) الكينية، اليوم السبت - إلى تسجيل 29 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 4117 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تعافي 1242 شخصا من المرض، ما يرفع الإجمالي إلى 197 ألفا و29 حالة تعاف.

شهدت حصيلة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ارتفاعاً، في جميع أنحاء دول العالم، سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثالوث الأعداء

الأكثر قراءة

مستشار الرئيس يكشف سبب وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز (فيديو)

وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز بعد صراع طويل مع المرض

كيف قُتلت فتاة المول؟.. القصة الكاملة حول جريمة البحيرة

أول تعليق من إيمى سمير غانم على وفاة والدتها

موعد جنازة الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز

صورة جديدة لقاتلة فتاة المول فى البحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

إثيوبيون يقاومون الإبادة

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «3»

ماجد حبته

لا حوار مع الخلايا السرطانية

أحمد المريخي

حتى لا يتحول الشاعر إلى قاتل

مدحت بشاى

العذراء وأيقوناتها الخالدة

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع «1-2»

ماجد حبته

الأفغان يقاومون.. و«طالبان» تتوحش

عبد الرحيم طايع

أمية المتعلمين

صور

الحر في مصر

جنازة حسب الله الكفراوى

عرض خاص لفيلم الإنس والنمس

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية تدين جريمة قتل الاحتلال الإسرائيلى لمواطن فى نابلس

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: المجتمع الدولي يشهد جرائم الاحتلال ولا يزال مشلولا

الاحتلال الإسرائيلى يقصف عدة مواقع فى قطاع غزة ويلحق أضرارًا بالممتلكات