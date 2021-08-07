السبت 07 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

المنشآت الفندقية: فنادق شرم الشيخ والغردقة جاهزة لاستقبال السياح الروس

مطارات شرم الشيخ
مطارات شرم الشيخ والغردقة فى انتظار قدوم الروس

قال أحمد علي عضو غرفة المنشات الفندقية بجنوب سيناء، إن لجان التفتيش تتابع كافة الإجراءات الصحية والسلامة المهنية بصفة دورية للفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، لافتا إلى أن فنادق شرم الشيخ والغردقة في تعطش لقدوم السائح الروسي، ولهذا فان هناك التزام شديد من قبل كافة الفنادق بتنفيذ كافة الإجراءات للظهور بالمشهد الذي يليق بسمعة السياحة المصرية.

وأضاف «علي» في تصريحات لـ«الدستور» أن هناك لجان من روسيا فتشت على الفنادق للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الصحية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وآلية التعامل فى حال ظهور أى من حالات الإصابة بالفيروس.

سياحة غرفة المنشأت الفندقية فنادق شرم الشيخ الغردقة روسيا

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