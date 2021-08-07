الصحة المغربية: تسجيل 10 آلاف و609 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم، تسجيل 10 آلاف و609 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 687 ألفًا و292 حالة.

وأفادت الوزارة- في بيان اليوم- بأنه جرى تسجيل 92 حالة وفاة ليصل العدد إلى 10 آلاف و255 حالة، بينما تم التأكد من 6473 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 605 آلاف و431 شخصًا.

وأهابت وزارة الصحة بالمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسئولية.

شهدت حصيلة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ارتفاعًا في جميع أنحاء دول العالم، سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات.