السبت 07 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فنزويلا تسجل 979 إصابة و16 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

فنزويلا
فنزويلا

سجلت وزارة الصحة الفنزويلية 979 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت الوزارة- في بيان نقلته صحيفة (إل يونيفرسال) الفنزويلية، اليوم السبت- أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 310 آلاف و960 حالة، تعافى منها 296 ألفًا و599 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 3682 حالة وفاة بعد تسجيل 16 حالة جديدة.

شهدت حصيلة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ارتفاعًا في جميع أنحاء دول العالم، سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات.

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ثالوث الأعداء

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