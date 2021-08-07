«التعاون الدولي»: مصر تواصل الاستثمار في البنية التحتية لتعزيز القدرة التنافسية

أفادت وزارة التعاون الدولي، بأن التطورات التكنولوجية أحدثت تغييرات جذرية في المجتمع بطريقة مباشرة وغير مباشرة، مؤكدة أن مصر تواصل حاليًا الاستثمار في البنية التحتية لإطلاق إمكانات الاقتصاد وتعزيز القدرة التنافسية.

وذكرت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، إن الاستثمار في البنية التحتية تخلق فرص عمل، بالإضافة إلى تعزيز دور ريادة الأعمال، فضلاً عن تسهيل حركة التجارة لإعادة البناء بشكل أفضل.

وأضافت أن أجندة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ تحقق التكامل بين الاستثمار في البنية التحتية وتطوير العملية التعليمية، مؤكدة أن أي تقدم في أي قطاع يعود على المواطنين، لأنه يساعد في بناء الأمة من أجل مستقبل مستدام وقادر على الصمود.