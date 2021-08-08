نظافة القاهرة تجتمع مع الشركة المسئولة عن المنطقة الشرقية

تستعد المنطقة الشرقية والشمالية بمحافظة القاهرة لاستقبال، شركات النظافة الخاصة خلال الشهر المقبل، وتقوم هيئة نظافة القاهرة بتسليم الشركات كافة إحتياجتها وتلبية مطالبها للإرتقاء بمنظومة النظافة داخل محافظة القاهرة.

ومن جهته، شدد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالمرور عليها بشكل يومي ورفع تقرير مفصل لكافة شوارع الأحياء، بإعتبار أن النظافة هي المقياس الأهم في تقيم رؤساء الأحياء.

اجتماع رئيس هيئة نظافة القاهرة

واجتمع، اليوم، اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة اليوم مع مسؤولي شركة انفيروماستر المسؤولة عن نظافة المنطقة الشرقية اعتبارا من 2021 /9 /1 في العقد المبرم مع الهيئة لنظافة المنطقة الشرقية في حضور العميد محمود ابو بية رئيس المركزية للنظافة للاستعداد لعملية البدء في تنفيذ المهام الموكلة للشركة وتذليل كافة الأمور في تسليم السيارات والمعدات المطلوبة للشركات مع تسليم الأفرع بالمنطقة الشرقية أولا بأول.

كما اجتمع اليوم الشرشابي بمدير المنطقة الشرقية للنظافة ورؤساء أفرع الهيئة بالمنطقة في حضور المستشار ممدوح اليماني مستشار رئيس الهيئة للنظافة والعميد محمود أبو بيه لمناقشة خطة التشغيل بالمنطقة الشرقية في جميع المحاور والطرق الجديدة وأسفل الكباري وكيفية السيطرة على أي مخلفات سواء قديمة أو مستجدة ووضع صناديق قمامة بجوار جميع محلات أسفل الكباري في جميع المحاور الجديدة.

اجتماع رئيس هيئة نظافة القاهرة

وكلف الشرشابي بتشغيل المكانس في الفترة الليلية مع وجود عامل بصفة مستمرة، وأكد رئيس هيئة نظافة القاهرة على ضرورة استمرار العمل والجهد المبذول ليلاً ونهاراً للحفاظ علي المكتسبات والمظهر الحضاري الموجود في شرق القاهرة.

حضر الإجتماع سحر علام رئيس الإدارة المركزية للمالية والإدارية والمهندسة وهدي سلام رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية والمهندس محمود منصور مستشار رئيس الهيئة للمكتب الهندسي والمهندسة رحاب اباظة مدير عام الجراجات والمهندس سيد عبدالمقصود مدير عام الإنقاذ وفي نهاية الإجتماع.