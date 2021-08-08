الأحد 08 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نظافة القاهرة تجتمع مع الشركة المسئولة عن المنطقة الشرقية

اجتماع رئيس هيئة
اجتماع رئيس هيئة نظافة القاهرة

تستعد المنطقة الشرقية والشمالية بمحافظة القاهرة لاستقبال، شركات النظافة الخاصة خلال الشهر المقبل، وتقوم هيئة نظافة القاهرة بتسليم الشركات كافة إحتياجتها وتلبية مطالبها للإرتقاء بمنظومة النظافة داخل محافظة القاهرة.

 

ومن جهته، شدد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالمرور عليها بشكل يومي ورفع تقرير مفصل لكافة شوارع الأحياء، بإعتبار أن النظافة هي المقياس الأهم في تقيم رؤساء الأحياء.

232866183_1040943810046868_3934085738113905558_n
اجتماع رئيس هيئة نظافة القاهرة

واجتمع، اليوم، اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة اليوم مع مسؤولي شركة انفيروماستر المسؤولة عن نظافة المنطقة الشرقية اعتبارا من 2021 /9 /1 في العقد المبرم مع الهيئة لنظافة المنطقة الشرقية في حضور العميد محمود ابو بية رئيس المركزية للنظافة للاستعداد لعملية البدء في تنفيذ المهام الموكلة للشركة وتذليل كافة الأمور في تسليم السيارات والمعدات المطلوبة للشركات مع تسليم الأفرع بالمنطقة الشرقية أولا بأول.

 

كما اجتمع اليوم الشرشابي بمدير المنطقة الشرقية للنظافة ورؤساء أفرع الهيئة بالمنطقة في حضور المستشار ممدوح اليماني مستشار رئيس الهيئة للنظافة والعميد محمود أبو بيه لمناقشة خطة التشغيل بالمنطقة الشرقية في جميع المحاور والطرق الجديدة وأسفل الكباري وكيفية السيطرة على أي مخلفات سواء قديمة أو مستجدة ووضع صناديق قمامة بجوار جميع محلات أسفل الكباري في جميع المحاور الجديدة.

234041905_1040943916713524_5269241872443501994_n
اجتماع رئيس هيئة نظافة القاهرة

وكلف الشرشابي بتشغيل المكانس في الفترة الليلية مع وجود عامل بصفة مستمرة، وأكد رئيس هيئة نظافة القاهرة على ضرورة استمرار العمل والجهد المبذول ليلاً ونهاراً للحفاظ علي المكتسبات والمظهر الحضاري الموجود في شرق القاهرة.

 

حضر الإجتماع سحر علام رئيس الإدارة المركزية للمالية والإدارية والمهندسة وهدي سلام رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية والمهندس محمود منصور مستشار رئيس الهيئة للمكتب الهندسي والمهندسة رحاب اباظة مدير عام الجراجات والمهندس سيد عبدالمقصود مدير عام الإنقاذ وفي نهاية الإجتماع. 

رئيس هيئة نظافة القاهرة اجتماعات رئيس هية نظافة القاهرة منظومة النظافة القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثالوث الأعداء

الأكثر قراءة

وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز بعد صراع طويل مع المرض

مستشار الرئيس يكشف سبب وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز (فيديو)

والدة «فتاة المول»: الملابس التى كانت ترتديها القاتلة أثناء الجريمة تخص ابنتى

«الفراغ قاتلهم».. الباز يرد على ربط انتصارات الأوليمبياد بالحجاب

صورة جديدة لقاتلة فتاة المول فى البحيرة

رجال الأعمال: الدولة اتخذت خطوات جادة للنهوض بالاقتصاد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا؟ (نساء الظل)

عبدالوهاب داود

فى محبة دلال عبدالعزيز.. روح مصر الطيبة

ماجد حبته

إثيوبيون يقاومون الإبادة

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «3»

ماجد حبته

لا حوار مع الخلايا السرطانية

أحمد المريخي

حتى لا يتحول الشاعر إلى قاتل

مدحت بشاى

العذراء وأيقوناتها الخالدة

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع «1-2»

صور

الزمالك والمحلة.. لحظة منح القائد شيكابالا الحاوي أيمن حفني شارة القيادة

الشوط الأول.. الزمالك يضرب غزل المحلة بـ 3 أهداف

الحر في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

«الخارجية الأمريكية»: العنف يعرض الإسرائيليين واللبنانيين للخطر

تدشين سفارة إسرائيل.. تفاصيل زيارة «لابيد» للمغرب

هدوء حذر جنوبي لبنان بعد توقف التصعيد مع إسرائيل