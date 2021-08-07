هدوء حذر جنوبي لبنان بعد توقف التصعيد مع إسرائيل

ساد هدوء حذر في الجنوب اللبناني بعد 3 أيام من التصعيد المتبادل بين الأطراف الإسرائيلية واللبنانية بعد إطلاق صواريخ من مناطق جنوبي لبنان باتجاه إسرائيل التي بادلتها بإطلاق عشرات القذائف المدفعية والصواريخ على مناطق مفتوحة بعدد من القرى اللبنانية على مدار الأيام الثلاثة الماضية وسط دعوات أممية ودولية بضبط النفس بعدما وصل الأمر إلى درجة عالية من الخطورة.

وتزامن مع ذلك توتر مذهبي داخلي في عدد من مناطق الجنوب اللبناني بين أفراد من المحسوبين على الدروز والشيعة وسرعان ما تم احتواؤه.

وعلى صعيد التوتر الحدودي بين إسرائيل ولبنان، يبدو أن عدم وجود دوافع لدى الأطراف اللبنانية والإسرائيلية للتصعيد، بالإضافة إلى الجهود الأممية والدولية ساهمت جميعها بشكل كبير في تهدئة التوتر بين الجانبين، والذي كان قد بدأ الأربعاء الماضي بالتزامن مع إحياء الذكرى السنوية الأولى لانفجار ميناء بيروت البحري، حيث قامت أطراف مجهولة بإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل التي ردت بعشرات القذائف في اليوم ذاته، ثم واصلت بقصف جوي في الساعات الأولى من ليل الخميس، وهو ما دعا قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان إلى الدعوة إلى ضبط النفس.