تدريب عملي على الكتابة الإبداعية برعاية وزارة الثقافة (صور)

أجرت إيمان شوكت تدريبًا عمليًا على الكتابة بتطبيق أساسيات الكتابة الإبداعية التى عرفوها فى الأيام السابقة من الورشة مع مراعاة عوامل النجاح العمل الأدبى، بينما واصلت الفنانة كريمة الديب ورشة الفنون التشكيلية لتحليل رسوم الأطفال وتحليل سلوكياتهم من خلال تنفيذ كل منهم لوحة بعنوان ارسم صاحبك وإبراز عيوب صديقه بشكل إيجابي من خلال الفن.

أسبوع الدمج الثقافى

ونفذت نشوى الحفناوى ورشة تصوير بالأكريليك والكولاج بعنوان "أنا مصري"، مستخدمة تقنيه دمج الميديا باستخدام خامات مختلفة وتنفيذ مرحلة جديدة ف الورشة بالرسم على توال لإبراز احلام الطفل ورغباته من خلال اللوحة.

أسبوع الدمج الثقافى

وفي خامس أيام أسبوع الدمج الثقافي لأطفال المناطق الحدودية المرحلة الثالثة من ملتقى "أهل مصر" للأطفال الذى يقام بالإسماعيلية برعاية الفنانة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، وتنفذه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة هشام عطوة، من خلال الإدارة العامة لثقافة الطفل بالإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى في الفترة من 2- 8 أغسطس الجاري، وتشمل أسبوعا ثقافيًا وفنيًا لأطفال مصر من المحافظات الحدودية والقاهرة، استقبل قصر ثقافة الإسماعيلية أطفال المشروع لاستكمال البرنامج الفنى والثقافى بهذا الأسبوع.

أسبوع الدمج الثقافى

في ورشة "اصنع كتابك" بدأت الفنانة أميرة سعد أولى مراحل تصنيع الكتب المصنوعة من الورق المنتج أثناء الورش حيث يعبر كل كتاب عن أهم ما يميز كل محافظة من محافظات مصر، بينما أستكمل الفنان مصطفى إسماعيل بتدريب الأطفال على تشكيل مشغولات من قطع النحاس، وكذلك نفذ حسنى إبراهيم فازة و أباجورة من الأركت الخشب، كما واصل الفنان يحيى حسن استكمال ورشة الكلينكان، إضافة لورشة الحلي بالخرز لعمل شنطة تحت إشراف منى عبد الوهاب، وورشة حياكة لعمل كمامات من الأقمشة تحت إشراف نجوى عبدالعزيز، ونفذ الفنان عمرو حمزة لقاء مع الأطفال المشاركين في ورشة مسرح العرائس بروفة على خشبة المسرح وخطة الحركة للعمل المسرحى.

أسبوع الدمج الثقافى