«حماة الوطن» يهنئ المصريين بحلول العام الهجري الجديد

هنأ جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن، عضو مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة والشعب المصري بمناسبـة حلول العام الهجرى الجديد 1443، داعيًا المولى عز وجل أن يكون عام خير وبركة على مصرنا الغالية.

وقال رئيس الحزب، في بيان السبت: "يطيب لي أن أتقدم إليكم سيادة الرئيس باسمي واسم قيادات ونواب حزب حماة الوطن بمجلسي النواب والشيوخ وأعضائه، بخالص التهنئة القلبية وأزكاها بمناسبة حلول العام الهجري الجديد الذي يذكرنا بأحداث عامرة في قلوبنا، وبهجرة نبي الإنسانية والرحمة "محمد صلى الله عليه وسلم"، الذي أمره الله سبحانه وتعالى بالهجرة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة من أجل إرساء القيم السامية وإعلاء المبادىء النبيلة.. وفقنا الله سبحانه وتعالى لخدمة وطننا وشعبنا العظيم.

وتوجه رئيس حزب حماة الوطن الفريق جلال الهريدي بالدعاء إلي المولي عز وجل أن يكون هذا العام الجديد عام سعيد يملؤه الخير والبركات علي شعب مصر العظيم، وان يحيا الوطن في سلام ورخاء وأمن وأمان، ليكون في طليعة دول العالم، ونحن علي اعتاب الجمهورية الجديدة.. وفق الله مصرنا لما فيه الخير لها ولشعبها.

كما تقدم الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن بالتهنئة لكل من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وفضيلة مفتى الجمهورية،ومعالي رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة..

كما تقدم بالتهنئة للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، ونواب وقيادات الحزب بالأمانات على مستوى الجمهورية.