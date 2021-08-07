كوبا تسجل 8893 إصابة جديدة بكورونا و96 وفاة

أعلنت وزارة الصحة في كوبا، اليوم السبت، تسجيل 8 آلاف و893 حالة إصابة جديدة بكورونا و96 حالة وفاة بسبب المضاعفات المتعلقة بالمرض خلال الـ24 ساعة الماضية.



وذكرت وكالة "برنسا لاتينا" الكوبية أنه بذلك ارتفع إجمالي الحالات إلى 448 ألفا و798 حالة، والوفيات إلى 3 آلاف و355 حالة، منذ تفشي الجائحة في كوبا في مارس 2020.

وأضافت الوكالة أنه لا يزال هناك 46 ألفا و724 حالة نشطة بالفيروس من بينها 451 في حالة حرجة و151 في حالة خطيرة.



وتعافى، خلال الساعات الماضية، 8152 حالة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 398 ألفا و657 حالة.

شهدت حصيلة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ارتفاعاً، في جميع أنحاء دول العالم، سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات.

حصيلة قياسية يومية لإصابات كورونا في البرازيل

وكشف أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي، عن ارتفاع عدد الإصابات إلى 202 مليون و429 ألفاً و903 إصابات، اليوم السبت.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و290 ألفاً و719 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 181 مليوناً و931 ألفاً و462 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.

أستراليا تسجل رقمًا قياسيًا في الإصابات اليومية

سجلت أستراليا، اليوم السبت، رقمًا قياسيًا في الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا هذا العام مع استمرار انتشار سلالة دلتا شديدة العدوى في أكثر الولايات سكاناً في البلاد، وهي نيو ساوث ويلز وفيكتوريا وكوينزلاند.

ومع سريان عزل عام صارم على الولايات الثلاث التي يقطنها نحو 15 مليون نسمة أو 60% من سكان أستراليا سجلت أستراليا أيضا 5 وفيات مرتبطة بفيروس كورونا في واحدة من أعلى المعدلات هذا العام.

وسجلت نيو ساوث ويلز 319 إصابة جديدة منقولة محلياً بـ"كوفيد-19" في أكبر عدد منذ بداية الجائحة في أوائل عام 2020.

وشهدت فيكتوريا المجاورة أعلى قفزة يومية في الإصابات هذا العام مع تسجيل 29 إصابة جديدة، في الوقت الذي ما زالت الولاية تخضع لعزل عام لمدة سبعة أيام تم فرضه الأسبوع الماضي، وهو السادس من نوعه في الولاية منذ بداية الجائحة.