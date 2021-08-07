فريال أشرف.. ملكة مصر فى طوكيو (فيديوجراف)

"ربنا يجازيكي يا بنتي.. يارب 10 ثواني"؛ هكذا انفعل والدا البطلة المصرية مع مشاركة نجلتهما في نصف نهائي الأولمبياد ليكافئهما الله بالذهب.

من هي فريال أشرف؟

تعد فريال أول مصرية وعربية وإفريقية تحصد ذهبية أولمبياد الكاراتيه، كما كانت أول مصرية تحقق ميدالية بالدوري العالمي للكاراتيه.

ولدت في 16 فبراير 1999 بالقاهرة، وبدأت اللعبة في سن الثامنة، وتدرس في كلية الصيدلة بالجامعة البريطانية.

حصلت اللاعبة المصرية على عدة ميداليات، كان أبرزها:

برونزية الدوري العالمي.

فضية الدوري العالمي في 2018

برونزية بطولة إفريقيا في نفس العام.

ذهبية بطولة العالم للناشئين 2019

ذهبية بطولة الدوري العالمي 2019

ذهبية البطولة الإفريقية 2020

فضية الدوري العالمي 2020

فضية بطولة البريميرليج الدولية 2020

وأخيرا حصلت على ذهبية أولمبياد طوكيو 2020.