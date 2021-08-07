السبت 07 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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فريال أشرف.. ملكة مصر فى طوكيو (فيديوجراف)

فريال أشرف
فريال أشرف

"ربنا يجازيكي يا بنتي.. يارب 10 ثواني"؛ هكذا انفعل والدا البطلة المصرية مع مشاركة نجلتهما في نصف نهائي الأولمبياد ليكافئهما الله بالذهب.

من هي فريال أشرف؟

تعد فريال أول مصرية وعربية وإفريقية تحصد ذهبية أولمبياد الكاراتيه، كما كانت أول مصرية تحقق ميدالية بالدوري العالمي للكاراتيه.

ولدت في 16 فبراير 1999 بالقاهرة، وبدأت اللعبة في سن الثامنة، وتدرس في كلية الصيدلة بالجامعة البريطانية.

حصلت اللاعبة المصرية على عدة ميداليات، كان أبرزها: 

  • برونزية الدوري العالمي.
  • فضية الدوري العالمي في 2018
  • برونزية بطولة إفريقيا في نفس العام.
  • ذهبية بطولة العالم للناشئين 2019
  • ذهبية بطولة الدوري العالمي 2019
  • ذهبية البطولة الإفريقية 2020
  • فضية الدوري العالمي 2020
  • فضية بطولة البريميرليج الدولية 2020

وأخيرا حصلت على ذهبية أولمبياد طوكيو 2020.

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثالوث الأعداء

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